فاجعتين في اليمن يتحدث عنهما الفلكي الشوافي.. تابع

الرياض - محمد الاطلسي - الفلكي الشوافي يتحدث عن فاجعتين في اليمن ..

نص المنشور :

الفلكي_عدنان_الشوافي لا حولة ولا قوة الا بالله من فاجعة كبيرة في المحويت الى فاجعة كبيرة في ذمار -------

انتشلت فرق الانقاذ اليوم جثث27 شخص و 8 جرحى في مديرية وصاب السافل نتيجة الامطار و السيول الجارفة التي دمرت العشرات من المنازل كليا و جزئيا الليلة الماضية.

-------- خالص التعازي لأسر الضحايا في ذمار وفي جميع المحافظات خلال الايام الماضية و نسال الله الشفاء للمصابين ونساله العوض لمن تضرر.

-------- بمشيئة الله لا تزال الامطار مستمرة الليلة وغدا على مناطق متفرقة من شرق اليمن الى غربها و قد تكون غزيرة على بعض المناطق. وعليه نكرر ما ذكرناه في منشورنا منذ 3 ايام الذي يتحدث عن توقعات النماذج حتى غدا الاحد حيث أشرنا ((على مستوى #اليمن حتى لو تراجع نطاق الهطول يوم يتجدد يوم لاحق، وان قل الهطول على منطقة يزيد على مناطق اخرى.))

كما نكرر دعوتنا لمتابعة نشرات الطقس و العمل بالتحذيرات و عدم تجاهلها.