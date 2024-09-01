لن تتخلى عنها.. هذه العشبة تهزم أمراض السكر بطريقة مذهلة وتخفضه في الدم خلال 30 دقيقة

الرياض - محمد الاطلسي - الجينسنغ هي نبتة جذرية توصف بخصائصها المضادة لمرض السكري، وقد ثبت أنها تخفض مستويات السكر في الدم في غضون 30 دقيقة فقط. وفقًا لإحدى الدراسات التي نُشرت في مجلة Journal of Medicinal Food، لاحظ الباحثون انخفاضًا ملحوظًا في مستويات الجلوكوز في الدم بعد 30 دقيقة من تناول مجموعة من الأشخاص الذين يعانون من اختلال الجلوكوز الصومي وتناولوا الجينسنغ الأحمر الكوري.

آلية عمل الجينسنغ في تخفيض مستويات السكر تعمل مركبات الجينسنغ النشطة على تعزيز إفراز الأنسولين وتعزيز امتصاص الجلوكوز في الخلايا. وبالتالي، يساعد تناول الجينسنغ في تحسين تحكم مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري.

الجينسنغ والمضاعفات المرتبطة بمرض السكري بالإضافة إلى تخفيض مستويات السكر في الدم، يمكن أن يساعد الجينسنغ أيضًا في الحد من المضاعفات المرتبطة بمرض السكري. فقد أظهرت الدراسات أن الجينسنغ يمتلك خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، مما يساعد في الحفاظ على صحة الأوعية الدموية والأعصاب والكلى.

كيفية استخدام الجينسنغ في علاج مرض السكري يمكن استخدام الجينسنغ في علاج مرض السكري عن طريق تناوله عن طريق الفم كمكمل غذائي أو تحضيره كشاي أو مشروب. يفضل استشارة الطبيب قبل استخدام الجينسنغ كمكمل غذائي، خاصة إذا كنت تعاني من أمراض أخرى أو تتناول أدوية أخرى.

الاحتياطات والتحذيرات على الرغم من فوائدها المحتملة في مرض السكري، يجب أن يتم استخدام الجينسنغ بحذر وتحت إشراف طبي. قد يتفاعل الجينسنغ مع بعض الأدوية الأخرى وقد يؤدي إلى تأثيرات جانبية غير مرغوب فيها. قد يكون الجينسنغ غير آمنًا لبعض الأشخاص مثل الحوامل والمرضعات وأولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو اضطرابات النزيف.

الخلاصة يمكن أن يكون الجينسنغ خيارًا مفيدًا لمرضى السكري الذين يبحثون عن طرق طبيعية لتحسين تحكم مستويات السكر في الدم. ومع ذلك، يجب استشارة الطبيب قبل استخدام الجينسنغ كمكمل غذائي واتباع التعليمات الطبية المناسبة لتجنب أي تداخلات غير مرغوب فيها أو تأثيرات جانبية.

فوائد الجينسنغ في علاج السكري وتحسين الدهون الثلاثية يعتبر الجينسنغ من الأعشاب الطبية المعروفة بفوائدها الصحية، وقد أظهرت دراسة حديثة أن استخدام مستخلص الجينسنغ يمكن أن يكون فعالا في علاج السكري من النوع الثاني وتحسين مستويات الجلوكوز في الدم. وتوصلت الدراسة إلى أن كلاً من الجينسنغ الآسيوي والأمريكي يمكن أن يخفض نسبة الجلوكوز في الدم لدى مرضى السكري من النوع الثاني.

تحسين الدهون الثلاثية والكوليسترول الكلي أظهر تحليل تلوي عام 2016 تحسنا في مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول الكلي بعد استخدام الجينسنغ. يمكن أن تعزى هذه التأثيرات إلى الألياف القابلة للذوبان في الجينسنغ، حيث ترتبط بجزيئات الكولسترول داخل الجهاز الهضمي وتسحبها خارج الجسم.

تقليل ضغط الدم وتعزيز مناعة الجسم يمكن أيضا للاستخدام الطبي لمستخلص الجينسنغ أن يعالج ارتفاع ضغط الدم، مما يقلل من مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية. بالإضافة إلى ذلك، فإن التركيز العالي للجينسنغ من مضادات الأكسدة يعني أنه يمكن أن يكون فعالا في تعزيز مناعة الجسم. ويمكن أن توقف الحماية المضادة للأكسدة إنتاج الخلايا السرطانية ونموها، حيث تشير الدراسات إلى أن الجينسنغ يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 16 في المئة.

احترازات الاستخدام مع ذلك، يجب استخدام الجينسنغ بحذر، حيث أن استهلاكه بجرعات عالية على المدى الطويل يمكن أن يؤدي إلى ظهور أعراض جانبية مثل الإسهال والأرق والصداع وسرعة ضربات القلب وتقلبات ضغط الدم.