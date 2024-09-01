تعزيزات حوثية ضخمة باتجاهها لإسقاط هذه المحافظة اليمنية الكبيرة.. التفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - دفعت جماعات الحوثية بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى غربي محافظة مأرب بعد إحياء ذكرى تأسيس حزب المؤتمر الشعبي العام في المحافظة.

وقالت مصادر ميدانية إن الحوثيين دفعوا بتعزيزات عسكرية كبيرة من قوات المنطقة العسكرية الوسطى إلى غربي محافظة مأرب.

وأضافت المصادر أن التعزيزات العسكرية الحوثية تتبع ما تسمى المنطقة العسكرية الوسطى في محاولة حوثية لخلق تقدمات على الأرض.

وأكدت المصادر أن التحركات الحوثية الأخيرة تأتي بعد يومين فقط من محاولة المليشيات الحوثية استهداف منشآت النفط في المحافظة بثلاث طائرات مسيرة.