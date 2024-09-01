فيروس جلدي غامض يثير الرعب في هذه الدولة العربية ... والصحة تطلق تحذير عاجل

الرياض - محمد الاطلسي - سجلت إصابات بمرض جلدي غامض في لواء الحسينية بمحافظة معان، الأردن، حيث ظهرت الأعراض أولاً على شكل فقاعات حول الفم واليدين قبل أن تتطور إلى التهاب جلدي شديد يمتد إلى أجزاء أخرى من الجوسم. المواطنون، الذين عبروا عن قلقهم عبر الاستفسارات المتكررة للمراكز الصحية ومستشفى المحافظة، طالبوا بإيضاحات من وزارة الصحة وحثوها على إرسال فرق تقصي وبائي لتحديد أسباب انتشار هذه الأعراض الغريبة.

بالإضافة إلى ذلك، طالب الأهالي وزارة الإدارة المحلية بتنظيم حملات رش للمبيدات الحشرية من قبل البلديات، خشية أن تكون الحشرات السامة سببًا في انتشار المرض. من ناحيته، صرح الدكتور أمجد أبو درويش، مدير صحة معان، بأن الإصابات كانت ضمن عائلة واحدة وأن السبب يرجع لفيروس مستوطن يسبب بقع بالفم واليدين والقدمين.

أوضح أبو درويش، في تصريح لـ "الأردن 24"، أن فرق الصحة قد قامت بزيارة المصابين وأجرت الفحوصات الضرورية، حيث تم جمع عينات من الجلد وفحصها في مستشفى معان الحكومي لتأكيد نوع الفيروس. كما جدد التأكيد أن الفيروس ليس بجديد في المنطقة وهو معروف بسبب الحكة وبقع على الجسم.

تجدد هذه الحالات النقاش حول أهمية الرصد الصحي والاستجابة السريعة للتحديات الصحية في المجتمعات البعيدة، وتأكيد على الحاجة لتقديم الدعم والعلاج المبكر للحد من تفاشي الأمراض.