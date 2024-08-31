انت الأن تتابع خبر انتهى وقت العبث وحان وقت الجد واخذ الحيطة والحذر.. ميشال حايك ينهار على الهواء ويطلق تنبؤاته الجديدة... استعدوا لايام سوداوية مرعبة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خلال مقابلة تلفزيونية بُثت مباشرة، انهار المحلل الشهير ميشال حايك بشكل مفاجئ، مما أثار دهشة المشاهدين وأحدث جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.

في تلك اللحظات الصعبة،