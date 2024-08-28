انت الأن تتابع خبر زلزال مدمر قادم لن يرحم احد..تحذير مرعب من ليلى عبد اللطيف لهذه دولة بكأملها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تقدم العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف، المعروفة بتنبؤاتها حول المستجدات السياسية، الاقتصادية والاجتماعية، مجموعة من التوقعات للعام 2024

، والتي تحظى بمتابعة واسعة في الوسائط الإعلامية في العالم العربي. من بين هذه التوقعات، تنبأت عبد اللطيف بوفاة شخصية قيادية بارزة، وحدوث كوارث طبيعية تؤثر على البنية التحتية للمواصلات كالقطارات والمطارات. بالإضافة إلى ذلك، توقعت هزة زلزالية كبيرة تضرب بعض المدن، وكوارث طبيعية تصيب مدينة الإسكندرية ومدناً ساحلية أخرى.

كما ألمحت إلى إمكانية نشوب حرب عالمية ثالثة في العام 2025، مشيرة إلى الإكوادور كمسرح محتمل لهذه الحرب نتيجة للفوضى في الشوارع. علاوة على ذلك، تنبأت بكارثة طبيعية في اليمن وإنجازات كبيرة تعود على الكويت في عام 2024. توترات عسكرية محتملة بين أمريكا وإيران، وتهديدات تحيق بأمريكا من جهة الصين وروسيا. من جانب آخر، التزمت آمال باستعادة الاستثمار في سوريا وتنشيط الحركة التجارية.

خاصة فيما يتعلق بمصر، تتوقع ليلى عبد اللطيف تطورات سياسية واقتصادية بارزة قد تكون لها انعكاسات على حياة الناس اليومية. لتقديم تفاصيل دقيقة حول توقعاتها، تُعرض هذه التنبؤات عبر البرامج التلفزيونية ومواقع الأخبار التي تتخذ من تصريحاتها مصدراً للأخبار.