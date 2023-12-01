ثاني دولة غربية كبرى تعترف بفلسطين مستقلة و تطالب بملاحقة الاحتلال بجرائم حرب

الرياض - محمد الاطلسي - اتسعت فجوة الخلافات داخل الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، مع اعلان دول عضوة في الاتحاد اعترافها بدولة فلسطين وتوجه أخرى نحو ملاحقة الاحتلال بجرائم حرب.

وأعلنت اسبانيا نيتها الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة.

وقال رئيس الوزراء سانشيز ان حكومته تعمل على الاعتراف بقيام دولة فلسطين المستقلة.

واسبانيا ثاني دولة غربية بعد كولومبيا تعترف بدولة فلسطين ، حيث سبق للرئيس الكولومبي وان كشف بدء بلاده تحركات لتقديم مقترح باعتراف اممي كعضو كامل في الأمم المتحدة.

والموقف الاسباني يعد الأكثر تقدما من بقية البلدان التي تحاول التماهي مع جرائم الاحتلال ويضاف إلى مواقف أخرى ابرزها بلجيكا التي أعلنت على لسان وزيرتها للتعاون الإقليمي عن قرارها دعم محكمة الجنايات الدولية للتحقيق بجرائم حرب في غزة ، متهمة الاحتلال الإسرائيلي بجرائم ضد النساء والأطفال.

وتزامن الإعلان البلجيكي مع رفع الادعاء التركي دعوى في الجنايات الدولية ضد إسرائيل يتهمها بارتكاب جرائم حرب في غزة.

وتأتي المواقف الغربية عقب يوم على اجتماع لوزراء الخارجية لدول الاتحاد الأوروبي حاولت من خلاله المانيا ودول أخرى للضغط باتجاه عدم وقف اطلاق النار في غزة وفشل في الخروج ببيان بشان الوضع هناك.

ويعاني الاتحاد الأوروبي من انقسام غير مسبوق برز بالدعم الألماني الغير محدود للاحتلال ومناهضته من قبل دول أخرى وابرزها فرنسا التي تراجعت عن مواقف سابقة داعمة لمجازر الاحتلال في غزة.