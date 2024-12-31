حيلة بيكنج بودر وقشر البرتقال.. هتغير حياتك جربيها مرة وهتدعيلي"

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رياض - احمد صلاح - يعتبر الصابون السائل من الأساسيات التي تستخدم يوميا في تنظيف الأواني والأسطح لكن كثير من الأنواع التجارية تحتوي على مواد كيميائية قد تضر باليدين أو تسبب الحساسية ولهذا أصبح الاتجاه نحو تحضير صابون سائل طبيعي في المنزل بمواد آمنة أكثر انتشارا ومن أبرز الوصفات المبتكرة التي أثبتت فعاليتها هي استخدام قشر البرتقال في صناعة الصابون السائل حيث يوفر تنظيفا قويا برائحة منعشة.

طريقة عمل الصابون السائل بقشر البرتقال لتنظيف طبيعي وآمن

قشر البرتقال يتميز بخصائصه المضادة للبكتيريا والجراثيم مما يجعله خيارا مثاليا لتنظيف الأسطح وإزالة الدهون بالإضافة إلى احتوائه على زيوت طبيعية تعطي رائحة منعشة وتساعد في تفتيت الأوساخ كما يحتوي على مواد حمضية تعمل على تلميع الأسطح وتطهيرها دون الحاجة إلى مواد كيميائية قاسية.

المكونات الأساسية لتحضير الصابون السائل بقشر البرتقال

لصنع صابون سائل طبيعي تحتاج إلى قشور برتقال مجففة أو طازجة وكوب من الماء المغلي وربع كوب من الخل الأبيض الذي يعمل كمطهر طبيعي وملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم لتعزيز قدرة التنظيف وكوب من الصابون المبشور أو سائل صابون طبيعي يمكن شراؤه من المتاجر بالإضافة إلى بضع قطرات من أي زيت عطري مثل زيت الليمون لتعزيز الرائحة.

خطوات تحضير الصابون السائل بقشر البرتقال

لتحضير هذا الصابون السائل يتم اتباع الخطوات التالية:

1- تقطيع قشور البرتقال إلى قطع صغيرة أو فرمها للحصول على خلاصة الزيوت الطبيعية.

2- غلي القشور في كوب من الماء لمدة عشر دقائق حتى تخرج الزيوت.

3- تصفية الماء المغلي بالقشور للحصول على سائل البرتقال المركز.

4- إضافة ربع كوب من الخل الأبيض إلى الماء المركز مع التقليب جيدا.

5- إضافة الصابون المبشور تدريجيا حتى يذوب تماما في الخليط.

6- إضافة ملعقة من بيكربونات الصوديوم مع التحريك حتى يصبح القوام متجانسا.

7- ترك الخليط ليبرد ثم إضافة الزيت العطري وتقليبه جيدا قبل وضعه في زجاجة محكمة الإغلاق.

نصائح لاستخدام وحفظ الصابون السائل المنزلي

لحفظ الصابون السائل بقشر البرتقال يفضل استخدام زجاجة محكمة الغلق للحفاظ على الزيوت العطرية ومنع تطايرها كما ينصح برج الزجاجة جيدا قبل كل استخدام لضمان توزيع المكونات بشكل متجانس ويمكن إضافة المزيد من الماء إذا أصبح القوام كثيفا بمرور الوقت.

فوائد الصابون السائل بقشر البرتقال مقارنة بالمنتجات التجارية