انت الأن تتابع خبر “جوزك مش هيبص بره ابدا!”.. ضعي وصفة زيت الزيتون على القرنفل علي هذا المكان من جسمك وتخلصي من أكبر مشكلة في حياتك .. حياتك هتتظبط بالميزان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الوصفات الطبيعية الفريدة التي نالت شهرة كبيرة في مجال العناية بالشعر حيث يجمع بين فوائد زيت الزيتون الغني بالعناصر الغذائية والقرنفل الذي يعزز صحة الشعر، مما يجعله خيار ممتاز لمن يرغب في الحصول على شعر قوي ولامع في هذا المقال، سنتناول طريقة تحضير هذه الوصفة وأهم فوائدها لشعرك.

طريقة تحضير وصفة زيت الزيتون والقرنفل

لتحضير هذا المزيج يجب أولا طحن حبات القرنفل المحمصة حتى تصبح مسحوق ناعم، ثم تضاف حوالي ست ملاعق كبيرة من زيت الزيتون ويتم خلطهما جيدا تتجانس المكونات، بعد ذلك يتم تغطية الوعاء بإحكام وحفظه في مكان مظلم لمدة أسبوع عند انتهاء هذه الفترة، ينبغي تصفية الخليط لإزالة أي شوائب ويصبح الزيت جاهز للاستعمال يمكن استخدام هذا الزيت لتدليك فروة الرأس بلطف، وتركه لبضع ساعات قبل شطفه بالماء.

فوائد زيت الزيتون والقرنفل للشعر