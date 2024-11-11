انت الأن تتابع خبر لشعر مثل الحرير .. إليكي الوصفة الأفضل لعلاج الشعر الخشن في لمح البصر .. النشا هي الحل !! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لا يوجد ما هو أهم من العناية بمظاهر الجمال المختلفة لدى المرأة وهو الأمر الذي مهما كانت حجم المسئوليات والمهام التي عليها ستجد وقت له من أجل أن تتعرف على الطرق الجديدة والوصفات المميزة في التعامل مع كل جزء من الجسم من أجل العناية به والشعر من أهم الاشياء التي توليها المرأة بشكل خاص عناية فائقة وذلك كونه علامة الأنوثة الأكثر بروزا لدى المرأة لذا تبحث المرأة صاحبة الشعر الذي يعاني من الخشونة قليلا عن وصفة التنعيم المثالية وهو ما سنوضحه من خلال ما يلي من سطور

مكونات وصفة النشا لفرد الشعر

2 ملعقة كبيرة من النشا.

حبة من الموز.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

طريقة تحضير وصفة النشا لفرد الشعر