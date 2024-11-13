فرد الشعر المموج طبيعيا وتكثيفه وتنعيمه والتخلص من التساقط بمكون واحد فقط ستذهلك نتيجة التغيير

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رياض - احمد صلاح - فرد الشعر المموج طبيعيا، يقال أن شعر المرأة هو تاج رأسها، فالشعر الناعم له عامل كبير على أظهر جمال المرأة، كلما كان الشعر صحي، فنجده يبدو ذات لمعان خلاب، هذا الأمر الذي يجعل الكثير من النساء يبحثون بشكل، أو بآخر عن أي طريقة تجعل شعرهم ناعم، ومنسدل، وهذه هي المشكلة التي تواجه النساء ذات الشعر المموج، فتكون لديهم رغبة ملحة للتخلص من تلك التموجات، واستبدالها بشعر ناعم وصحي.

فرد الشعر المموج طبيعيا

تتعدد الكثير من الطرق التي يمكنك بها عزيزتي جعل شعرك مفرود كما تريدين، فعلى سبيل المثال، نجد أن هناك الكثير من مستحضرات التجميل الخاصة بالشعر، والتي تعتبر مستحضرات كيميائية، تستطيع أن تقوم بفرد الشعر في غضون دقائق معدودات.

ولكن المشكلة هنا تكمن في أن هذه المستحضرات ذات أسعار باهظة، وحتى إن كانت مقدرة البعد تعينهم على شرائها، فإن المشكلة الأخرى هي أن تلك المنتجات تضر الشعر مع الوقت، حيث أنها تجعله جاف بشكل كبير، بل إن الشعر يبدو وكأنه باهت إلى حد بعيد، فلا ننصحك عزيزتي باستخدام تلك المنتجات الكيميائية، وعليك أن تستبدلينها، بأخرى طبيعية.

طريقة فرد الشعر طبيعيًا

دائمًا نجد أن الوصفات، والخطوات التي يتم تحضير من مكونات طبيعية، هي الأمن دون شك، ولا يوجد أي تخوف من استخدامها، بل أنها تكون الأفضل على الإطلاق، كما أنك تضمنين أفضل النتائج معها.

وصفة أوراق الكرفس لفرد الشعر

المكونات

كمية مناسبة من أوراق الكرفس.

طريقة التحضير

في البداية علينا أن نقوم بتقطيع أوراق الكرفس، إلى قطع صغيرة.

بعد ذلك نقوم بوضع تلك القطع في الخلاط الكهربائي، ونقوم بضربها بشكل جيد.

هنا نقوم بتصفية تلك الأوراق بواسطة قطعة من القماش، ونقوم بالضغط على تلك القماشة، حتى نحصل على عصير الكرفس المصفى.

عند ذلك نقوم بإحضار زجاجة فارغة ومعقمة، نقوم بوضع هذا العصير بها، ثم نقوم بغلق هذه الزجاجة بشكل جيد، ثم نتركها في مكان مظلم طوال ليلة.

بعد ذلك علينا أن نقوم باستخدام ذلك العصير على الشعر يوميًا في كل صباح، ونتركه على الشعر طيلة ساعة كاملة، ثم يشطف الشعر بالماء الدافئ، وسوف تلاحظين الفرق بشكل كبير، مع استخدام تلك الوصفة.