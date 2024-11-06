كريم لتبييض البشرة تعمليه في البيت فعال جدا وطبيعي

كلنا بنتمنى بشرة صافية وخالية من العيوب ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم وصفة كريم لتفتيح البشرة ، فعال وسهل التحضير ، الاستخدام المستمر للكريم ده هيساعدك على تفتيح بشرتك, وكمان هيساعد على ازالة الطفح الجلدي, بقع حب الشباب, الرؤوس السودا, والهالات السودا.
الحاجات اللي هتحتاجيها:
- ¼ كوباية لوز.
- ¼ كوباية زبادي.
- 2 معلقة صغيرة عصير ليمون.
- رشة كركم مطحون.
- ½ معلقة صغيرة من خشب الصندل المطحون.
- رشة زعفران.
طريقة التحضير:
- انقعي اللوز في الماية طول الليل ، والصبح قشرية واطحنيه لحد ما يبقى عجينة ناعمة.
- ضيفي له الزبادي, عصير الليمون, الكركم, خشب الصندل, والزعفران واضربيهم كويس مع بعض في الخلاط لحد ما يبقى خليط ناعم.
- كده يبقى الكريم جاهز ، خزنيه في علبة نضيفة واحفظيه في التلاجة ، استخدميه خلال اسبوع واحد ، لانه معمول كله من مواد طبيعية ومافيش فيه اي مواد حافظة.
طريقة الاستخدام:
- اغسلي بشرتك بغسول مناسب لبشرتك.
- خدي كمية صغيرة من الكريم ووزعيه على بشرتك ، دلكيه في حركات دائرية لحد ما بشرتك تمتصه بالكامل.
- سيبيه على بشرتك طول الليل واغسليه الصبح بالماية.
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