كريم لتبييض البشرة تعمليه في البيت فعال جدا وطبيعي

كلنا بنتمنى بشرة صافية وخالية من العيوب ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم وصفة كريم لتفتيح البشرة ، فعال وسهل التحضير ، الاستخدام المستمر للكريم ده هيساعدك على تفتيح بشرتك, وكمان هيساعد على ازالة الطفح الجلدي, بقع حب الشباب, الرؤوس السودا, والهالات السودا.

الحاجات اللي هتحتاجيها:

- ¼ كوباية لوز.

- ¼ كوباية زبادي.

- 2 معلقة صغيرة عصير ليمون.

- رشة كركم مطحون.

- ½ معلقة صغيرة من خشب الصندل المطحون.

- رشة زعفران.

طريقة التحضير:

- انقعي اللوز في الماية طول الليل ، والصبح قشرية واطحنيه لحد ما يبقى عجينة ناعمة.

- ضيفي له الزبادي, عصير الليمون, الكركم, خشب الصندل, والزعفران واضربيهم كويس مع بعض في الخلاط لحد ما يبقى خليط ناعم.

- كده يبقى الكريم جاهز ، خزنيه في علبة نضيفة واحفظيه في التلاجة ، استخدميه خلال اسبوع واحد ، لانه معمول كله من مواد طبيعية ومافيش فيه اي مواد حافظة.

طريقة الاستخدام:

- اغسلي بشرتك بغسول مناسب لبشرتك.

- خدي كمية صغيرة من الكريم ووزعيه على بشرتك ، دلكيه في حركات دائرية لحد ما بشرتك تمتصه بالكامل.

- سيبيه على بشرتك طول الليل واغسليه الصبح بالماية.