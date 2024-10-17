انت الأن تتابع خبر "هتبقي ارفع من جورجينا"... تخلصي من الدهون وودعي الكرش إلى الأبد وصفات طبيعية لنحت البطن بدون أي أضرار والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يفضل الكثير من الناس تناول الوجبات السريعة والمعلبات التي تحتوي على الدهون والنشويات بشكل متكرر، مما يؤدي إلى الشعور بالخمول وقلة النشاط ونتيجة لذلك يحدث زيادة في الوزن وتراكم الدهون في منطقة البطن، وهذا يسبب ظهور ما يعرف بالكرش والذي يرتبط بمشاكل صحية عديدة بالإضافة إلى الشعور بالإحراج، مما يجعلهم يضطرون لارتداء الملابس الفضفاضة والداكنة لإخفائه دون جدوى، ولكن في هذا المقال سوف نتناول وصفات طبيعية لنحت البطن.

وصفات طبيعية لنحت البطن

تتسبب الدهون المتراكمة في منطقة البطن في حدوث مشكلات عديدة نتيجة الإفراط في تناول الأطعمة الدسمة، وقلة ممارسة التمارين الرياضية، ولذلك ينصح بتجربة بعض الوصفات الطبيعية التي تساهم في تخسيس الوزن والتخلص من الدهون في منطقة البطن مثل:

شرب ماء دافئ مع الليمون

يعتبر إضافة بضع قطرات من الليمون إلى الماء الدافئ أو استبداله بملعقة صغيرة من العسل أفضل، وأسهل وسيلة لتخسيس البطن ينصح بشرب هذا الخليط على معدة فارغة عند الاستيقاظ صباحا، حيث يساهم في تذويب الدهون في منطقة البطن عند الالتزام بهذه العادة يوميا.

مضغ الثوم الخام في الصباح

يستحسن أيضا تناول فص أو فصين من الثوم الخام عند الاستيقاظ في الصباح يفضل البدء بمضغ فص واحد في اليوم الأول وزيادة العدد تدريجيا ليصبح ذلك عادة يومية، مما يؤدي إلى النتائج الإيجابية المطلوبة في تقليل حجم البطن.

شرب بذور الكمون في الصباح

تعتبر وصفة طبيعية أخرى تساهم في تخسيس البطن هي إضافة ملعقة صغيرة من بذور الكمون إلى الماء وغليها ثم تناولها عندما يصبح الماء دافئا يجب الالتزام بهذه الوصفة يوميا للتخلص من دهون البطن.

ست طرق فعالة للتخلص من الكرش