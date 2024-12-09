انت الان تتابع خبر مفعوله كالسحر.. اعملي كريم البنجر في البيت لتفتيح البشرة في أسرع وقت والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - كريم البنجر لتفتيح وتنعيم البشرة والحصول على بشرة مشدودة وخالية من البقع الداكنة والتصبغات، ويتم ذلك من خلال استخدام وصفة النشا والبنجر التي تمتاز بفاعلية كبيرة مثل مستحضرات التجميل التي تساهم في التخلص من خلايا الجلد الميتة، لذلك يتم البحث بشكل متزايد من قبل النساء عن طريقة تحضير وصفة البنجر والنشا، للقضاء على مشاكل البشرة المزعجة بإحضار المكونات البسيطة والسهلة وسوف نحرص على توضيح كافة التفاصيل في مقالنا الجاري بكل دقة.

كريم البنجر لتفتيح وتنعيم البشرة

يعد كريم البنجر من إحدى أفضل الأقنعة الطبيعية التي تحتوي على المكونات البسيطة وليس لها أضرار جانبية، وتتمثل المكونات كالآتي:

ملعقة واحدة من جل الصبار.

ملعقتين من النشا.

ملعقتين كبيرتين من الجلسرين.

ملعقتين من البنجر المبشور.

طريقة التحضير

يمكن للجميع سهولة اتخاذ الخطوات البسيطة في تحضير القناع لحل مشاكل البشرة المزعجة وتتمثل الخطوات كالآتي:

إحضار الوعاء المناسب.

إضافة كافة المكونات والاستمرار في التقليب بشكل جيد للحصول على خليط متجانس.

شطف الوجه جيداً وتجفيفه برفق.

وضع الخليط على الوجه.

نترك الخليط لمدة 60 دقيقة.

غسل الوجه باستخدام الماء.

ينصح باستخدام الوصفة مرتين أسبوعياً للحصول على نتائج جيدة.

وصفة العسل الأبيض والبنجر لتفتيح الوجه

يمكن للعديد من الأشخاص استخدام العسل الأبيض والبنجر لتفتيح الوجه من خلال إحضار المكونات البسيطة التالية:

أربع ملاعق فقط من زيت الزيتون.

ملعقتين كبيرتين من دقيق الرمان.

ملعقة واحدة من دقيق الشوفان.

ملعقتين كبيرتين من العسل الأبيض.

ملعقتين كبيرتين من البنجر مبشور.

طريقة التحضير

لكي يتم تحضير ماسك طبيعي، للتخلص من مشاكل البشرة، يلزم أن يتم إتباع الخطوات التالية: