انت الأن تتابع خبر تردد روتانا سينما نايل سات 2024 الجديد Rotana Cinema لمشاهدة أحدث الأفلام بجودة HD والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعداد مهولة من محبين الأفلام المصرية بمختلف أنواعها دراما أو أكشن أو رومانسي يبحثون عن تردد روتانا سينما نايل سات 2024 الجديد، حيث تقوم قناة روتانا سينما بعرض الكثير من الأفلام المتنوعة بجودة عالية الدقة للصورة والصوت مجاناً دون الحاجة لدف رسوم اشتراك، فقد نالت قناة روتانا سينما علي إعجاب شعبية كبيرة منذ صدورها علي مستوي العالم، ولهذا يهتم العديد من المشاهدين معرفة تردد روتانا سينما نايل سات الجديد 2024 للقناة، تابع السطور التالية سوف نستعرض لكم تردد روتانا سينما نايل سات وعلي القمر الصناعي العرب سات.

تردد روتانا سينما نايل سات

بعد ان عرضنا لكم نبذة عن قناة روتانا سينما وانها تقوم بعرض محتواها لي مدار الـ 24 ساعة مجانا، سوف نستعرض لكم تردد روتانا سينما نايل سات 2024 الجديد

كالاتي:

أولا القمر الصناعي الخاص بالقناة يكون: نايل سات.

ثانياً التردد الخاص بالقناة يكون: 12226.

ثالثاً بينما جاء معدل الترميز الخاص بالقناة يكون: 27500.

رابعاً معامل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة يكون: 5/6.

خامساً معدل الاستقطاب الخاص بالقناة يكون: أفقي.

سادساً الجودة القناة للصورة والصوت هي: HD.

تردد قناة روتانا سينما علي القمر الصناعي عرب سات

استكمالا لحديثنا عن تردد روتانا سينما نايل سات بجودة HD عالية الدقةـ سوف نستعرض لكم أحدث تردد قناة روتانا سينما علي القمر الصناعي عرب سات،

فقد جاءت البيانات التي تتعلق تردد روتانا سينما علي النحو الاتي:

أولا القمر الصناعي الخاص بالقناة يكون: عرب سات.

ثانياً التردد الخاص بالقناة يكون: 11843.

ثالثاً معدل الترميز الخاص بالقناة يكون: 27500.

رابعاً معامل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة يكون: 3/4.

خامساً معدل الاستقطاب الخاص بالقناة يكون: أفقي.

سادساً الجودة القناة للصورة والصوت هي: HD.

ضبط تردد قناة روتانا سينما علي التلفزيون

استكمالا لحديثنا عن تردد قناة روتانا سينما نايل سات والعرب سات، فقد بحث العديد عن كيفية ضبط تردد قناة روتانا سينما علي التلفزيون،

فقد جاءت الخطوات علي النحو التالي: