شكرا لاهتمامك لمعرفة “تابع مجاناً” تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2024 الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الموسم السادس علي النايل سات والعرب سات والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

ازداد البحث في الاوقات الاخيرة لمعرفة تردد قناة الفجر الجزائرية، حيث تتمتع قناة الفجر الجزائرية بجماهيرة كبيرة في الوطن العربي، وذلك باعتبارها اول قناة عربية تقوم بنقل المسلسلات التركية مدبلجة للعربية، كما تنقل القناة اهم المسلسلات التي يتابعها ملايين من المشاهدين ومنها مسلسل المؤسس عثمان علي مدار 6 مواسم، بالاضافة الي ان القناة متخصصة في المحتوى الجزائري المحلي سواء افلام ومسلسلات او برامج ثقافية ومتنوعة، وسنتعرف سويا في هذا المقال علي تردد قناة الفجر الجزائرية علي النايل سات والعرب سات ومواعيد عرض مسلسل قيامة عثمان عبر القناة.

تردد قناة الفجر الجزائرية

يهتم الملايين من المتابعين للتعرف علي تردد قناة الفجر الجزائرية، وحصلت القناة علي حقوق نقل الموسم السادس من مسلسل المؤسس عثمان والذي يعد من اهم وافضل المسلسلات التركية علي الاطلاق، كما ان القناة تتميز بجودتها العالية وذلك من اجل اكتساب الملايين من المشاهدين المحبين للدراما التركية، فضلا علي ان القناة موجه بشكل عام للوطن العربي لكي تتيح امامهم الفرصة في متابعة كل المسلسلات مترجمة للغة العربية، وقد جاء تردد قناة الفجر الجزائرية علي النايل سات كالتالي:

التردد: 12034

معدل الترميز: 27500

القمر الصناعي: النايل سات

معامل الاستقطاب: افقي

جودة القناة: HD

تردد قناة الفجر علي العرب سات

التردد: 11034

معدل الترميز: 27500

القمر الصناعي: العرب سات

معامل الاستقطاب: افقي

جودة القناة: HD

مواعيد عرض مسلسل قيامة عثمان عبر قناة الفجر

يُعرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس عبر قناة الفجر الجزائرية يوم الخميس من كل اسبوع، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والعاشرة مساء بتوقيت الامارات، وهي من القنوات التي تتيح للمشاهد متابعة المسلسل مجاناً وبشكل مدبلج علي عكس القنوات الاخري.