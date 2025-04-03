محمد صلاح يزين قائمة "ملوك الأهداف الحاسمة" في تاريخ الدوري الإنجليزي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 3 أبريل 2025 05:30 مساءً - زين اسم محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول قائمة "ملوك الأهداف الحاسمة" في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، مزاملاً العديد من أساطير "البريميرليج".

محمد صلاح يحقق أرقام تاريخية مع ليفربول



ووفقًا لشبكة "planetfootball" العالمية، احتل محمد صلاح المركز السادس في قائمة أفضل 10 لاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز الذين سجلوا أكبر عدد من الأهداف الحاسمة في تاريخ "البريميرليج".

وأضافت، "محمد صلاح الذي سجل 55 هدفاً حاسمًا، هو اللاعب الوحيد في القائمة الذي لا يزال يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وقد كان هدافًا استثنائيًا طوال فترة لعبه مع ليفربول، ومن المثير للإعجاب أنه سجل جميع هذه الأهداف وهو يشغل مركز الجناح الأيمن، محمد صلاح مثال رائع للاعب العصري، فهو ماكينة أهداف متعطشة، وأرقامه ستبقى خالدة، وكان عنصراً أساسياً في نجاح ليفربول منذ وصوله في عام 2017، لاسيما وأن 30% من أهدافه كانت عاملاً حاسمًا في فوز ليفربول بالمباريات".

وتصدر القائمة الآن شيرر أسطورة نيوكاسل يونايتد برصيد 68 هدفاً، ثم واين روني نجم مانشستر يونايتد الأسبق برصيد 66 هدفاً، ثم فرانك لامبارد بالمركز الثالث برصيد 61 هدفاً، ثم هاري كين الذي سجل نفس الرصيد من الأهداف الحاسمة في المرتبة الرابعة.

وجاء تييري هنري أسطورة أرسنال في المركز الخامس برصيد 59 هدفاً، متفوقًا على محمد صلاح صاحب المركز السادس برصيد 55 هدفاً، ثم سيرجيو أجويرو نجم مانشستر سيتي الأسبق في المرتبة السابعة برصيد 48 هدفاً.

وحل أندي كول نجم مانشستر يونايتد الأسبق في المرتبة الثامنة برصيد 46 هدفاً، ثم داويت يورك في المرتبة التاسعة بـ 45 هدفاً، وأخيراً رايان جيجز في المرتبة العاشرة برصيد 42 هدفاً.



ريال مدريد يخطط للتعاقد مع محمد صلاح



فجرت تقارير إعلامية إسبانية مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما كشفت عن دخول محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، دائرة اهتمامات ريال مدريد الإسباني، تمهيدًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في صفقة إنتقال حر.

وذكر موقع "مدريد برشلونة"، أن ريال مدريد يفكر في التعاقد مع محمد صلاح في صفقة مجانية حال رحيل نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور إلى الدوري السعودي الصيف المقبل.

وأضاف، "فينيسيوس لا يقدم أفضل مستوياته مع ريال مدريد، يعتقد البعض داخل أروقة النادي الملكي أن النجم البرازيلي فقد تركيزه بعد خسارة جائزة الكرة الذهبية أمام رودري لاعب منتخب إسبانيا ومانشستر سيتي الإنجليزي، مما أثار شكوكًا حول مستقبله".

وتابع، "في هذا السيناريو، يعمل فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد بالفعل على إيجاد بديل محتمل، ليس من السهل العثور على لاعب قادر على القيام بدور فينيسيوس في هجوم الفريق الأبيض، لكن ريال مدريد وجد فرصة سانحة في سوق الانتقالات، إنه مهاجم يتمتع بخبرة على مستوى النخبة، وسجل حافل بالإنجازات، وهو أيضًا يناسب تمامًا خطة أنشيلوتي المدير الفني للفريق الملكي".

واستكمل، "المرشح الأبرز لخلافة فينيسيوس جونيور هو محمد صلاح ، الذي اقترب من إنهاء مسيرته مع ليفربول، حيث ينتهي عقد النجم المصري بنهاية الموسم الحالي، ووبعد عدة مواسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، أصبح مستعدًا لخوض تحدٍّ جديد في مسيرته. سيُمثل التعاقد معه نقلة نوعية لنادي ريال مدريد، الذي قد يُعزز هجومه بأحد أفضل الأجنحة في العالم".

وأردف، "إذا وصل محمد صلاح أخيرًا إلى سانتياجو برنابيو، فسيكون لدى أنشيلوتي خط هجوم قوي، سيشغل النجم المصري الجناح الأيمن، بينما يمكن لرودريجو الانتقال إلى اليسار، وهو مركزه الطبيعي مع كيليان مبابي كقائد هجومي، سيشكل ريال مدريد ثلاثيًا من الطراز الرفيع، قادرًا على منافسة أي فريق أوروبي".

واختتم، "في الوقت الحالي، يتوقف وصول محمد صلاح إلى ريال مدريد على ما سيحدث مع فينيسيوس ومع ذلك، إذا انتقل في النهاية إلى السعودية، فلن يتردد فلورنتينو بيريز في المراهنة على النجم المصري، سوق انتقالات مكثف يلوح في الأفق في سانتياجو برنابيو، وقد يكون محمد صلاح إحدى أكبر مفاجآت الصيف".