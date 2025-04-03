الداخلية تكشف تفاصيل إصطدام سيارة ربع نقل بملاكى فى شارع الملك فيصل بالجيزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 3 أبريل 2025 05:30 مساءً - فى إطار كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى، يتضمن إصطدام سيارة "ربع نقل" بسيارة ملاكى بالمواجهة بشارع الملك فيصل بالجيزة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ أول الجارى تبلغ لقسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة بوقوع حادث تصادم بين 3 مركبات، سيارة ربع نقل "محمل عليها دراجة نارية"، وسيارة ملاكى ومركبة توك توك، حيث أنه حال تواجد قائد السيارة الأولى بالمحل ملكه إصطدمت بواجهة المحل دراجة نارية تسببت فى حدوث تلفيات بالمحل وتركها قائدها وفر هارباً، مما دعاه لتحميلها أعلى السيارة خاصته لتسليمها لقسم الشرطة، وحال سيره بالشارع محل البلاغ فوجىء بقيام قائد مركبة توك توك بمحاولة إستيقافه لإستعادة الدراجة النارية، مما أدى إلى إختلال عجلة القيادة بيده وإصطدم بالجزيرة الوسطى، وتخطيه للإتجاه المقابل وإصطدامه بإحدى السيارات بالمواجهة.

وأسفر الحادث عن حدوث تلفيات بالمركبات دون حدوث إصابات، وتم ضبط أطراف الحادث وإتخاذ الإجراءات القانونية.