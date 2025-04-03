حماس: ندين إعلان حكومة المجر انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 3 أبريل 2025 03:32 مساءً - أعلنت حركة حماس، قبل قليل، أدانتهم إعلان حكومة المجر انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية تزامنا مع زيارة نتنياهو، مطالبين المجر بالتراجع الفوري عن قرارها وتسليم رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى الجنائية الدولية لمحاسبته على جرائمه، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وأضافت حركة حماس، أن انسحاب المجر من الجنائية الدولية يقوض النظام القضائي الدولي ويشجع على الإفلات من العقاب، وأشارت إلى أن انسحاب المجر من المحكمة الجنائية الدولية تهديد مباشر للسلم والاستقرار الدوليين.