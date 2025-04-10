ضبط مدير مصنع بدون ترخيص فى القليوبية بحوزته مخصبات وأسمدة زراعية مجهولة المصدر

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 10 أبريل 2025 04:33 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الغش الصناعى، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام شخص بإدارة مصنع "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية، لتصنيع وإنتاج المخصبات والأسمدة الزراعية والمصنعة من مواد خام مجهولة المصدر وغير مصرح بها من الجهات المعنية وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة تم إستهداف المصنع المشار إليه، وأمكن ضبط المدير المسئول "له معلومات جنائية"، وعُثر بداخله على (86 طن مواد خام مجهولة المصدر – 14 طن منتج نهائى لأسمدة ومخصبات زراعية مصنعة من مواد مجهولة المصدر وغير مصرح بها من الجهات المعنية - خط إنتاج كامل).

بمواجته أقر بإرتكابه الواقعة بقصد تحقيق مكاسب مادية غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.