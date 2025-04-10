مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية يلتقي بأعضاء مجلس الشيوخ الكندى

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 10 أبريل 2025 04:32 مساءً - في إطار زيارته إلى كندا، التقى السفير د. سامح أبو العينين، مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية، والوفد المصري المرافق يوم الأربعاء ٩ ابريل بعددٍ من أعضاء مجلس الشيوخ الكندي.

شارك في اللقاء من الجانب المصري السيد النائب د. شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، والسيد النائب د. عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إلى جانب اعضاء من مجلس الأعمال المصرى - الكندى.

وقد شارك من الجانب الكندي السيناتور “بيتر بيم” رئيس لجنة الشئون الخارجية والتجارة الدولية بمجلس الشيوخ، والسيناتور “محمد زيبق” عضو اللجنة والسيناتور “أمينة جيربا” الرئيسة المشاركة للجمعية البرلمانية الكندية الأفريقية، حيث كان هناك حرص على طرح أفكار ورؤى جديدة لدعم التعاون الثنائي بين مصر وكندا.

واستعرض السفير د. أبو العينين مجمل أوجه العلاقات بين مصر وكندا، معربا عن تطلع الجانب المصري إلى الارتقاء بمسارات التعاون الثنائي إلى آفاق ارحب، مؤكدا على اعتزازه بإجراء هذه الزيارة المهمة إلى مجلس الشيوخ الكندي ومشاركة وفد برلماني مصري رفيع المستوى، بهدف تعزيز العمل المشترك على صعيد التعاون البرلماني، وفي مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، دعمًا للقطاع الخاص ومجتمعات الأعمال في البلدين.

وأكد الوفد المصري أهمية هذه الزيارات وضرورة البناء عليها، مشيرًا إلى أهمية دعوة واستقبال وفود برلمانية كندية في مصر. كما تم خلال اللقاء استعراض أبرز الإنجازات في مصر، والمناخ الاقتصادي الواعد وما يقدمه من حوافز وتسهيلات متعددة.

وقد أعقب الاجتماع حفل استقبال أُقيم في مقر مجلس الشيوخ على شرف الوفد المصري، بمشاركة رئيسة المجلس السيدة “ريموند جانييه" التي حرصت على الحضور للقاء أعضاء الوفد المصري.