جيش الاحتلال يعلن ضرب 35 هدفا في غزة واغتيال قائد كتيبة الشجاعية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 10 أبريل 2025 04:32 مساءً - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه هاجم في الساعات الـ24 الأخيرة 35 "هدفا إرهابيا" في قطاع غزة بينها نقاط قنص واستطلاع، وأنه تمكن من القضاء على قائد كتيبة الشجاعية في "حماس".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "على مدار آخر أربع وعشرين ساعة قوات جيش الدفاع واصلت العمل في قطاع غزة ودمرت عشرات البنى التحتية الارهابية بينما هاجم سلاح الجو على نحو 35 هدف إرهابي في أنحاء القطاع".

وأوضح البيان أن "قوات الفرقة 36 تواصل العمل في منطقة رفح وفي منطقة محور موراج. خلال اليوم الأخير قضت القوات على عدد من الإرهابيين وعثرت على بنى تحتية إرهابية ودمرتها. كما واصلت العمل لبسط السيطرة العملياتية في المنطقة".

وأضاف: "تواصل قوات فرقة غزة العمل في منطقة تل السلطان وحي الشابورة في رفح. على مدار الساعات الماضية دمرت القوات عشرات البنى التحتية الارهابية وعدة فتحات أنفاق تقود إلى بنى تحتية تحت الأرض تابعة للمنظمات الإرهابية"، مبينا أنه "في شمال قطاع غزة واصلت قوات الفرقة 252 العمل لتدمير بنى تحتية إرهابية في المنطقة. كما قضت على عدد من المخربين ودمرت مباني تم استخدامها لأغراض إرهابية".

وذكر أنه "من بين الأهداف التي تمت مهاجمتها عناصر إرهابية وبنى تحتية ارهابية ونقاط قنص واستطلاع شكلت تهديدا مباشرا في المنطقة".

وقال في بيان آخر إنه أغار على "مجمع قيادة وسيطرة في مدينة غزة، على بعد نحو كيلومتر واحد عن قوات جيش الدفاع العاملة في المنطقة. حيث عمل داخله عدد من المخربين التابعين لحماس، ممن عملوا على التخطيط للعمليات الإرهابية المستهدِفة لمواطني دولة إسرائيل وقوات جيش الدفاع وتنفيذها".

وأعلن أنه "خلال الغارة، تم القضاء على المدعو هيثم رزق عبد الكريم الشيخ خليل، قائد كتيبة الشجاعية في حماس، والذي شارك وأشرف واقتحم الحدود في 7 أكتوبر. خلال الحرب، كان مسؤولا عن الترويج للعمليات ضد قوات جيش الدفاع وتنفيذها، بما في ذلك زرع عبوات ناسفة وتفخيخ مناطق القتال".

وأضاف: "تم تعيين خليل قائدا لكتيبة الشجاعية بعد تصفية قائد الكتيبة السابق المدعو جميل وادية، وسلفه في هذا المنصب المدعو وسام فرحات".