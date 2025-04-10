انتعاشة ملحوظة تشهدها أهم مطارات الجذب السياحي المصري بارتفاع ملحوظ في مؤشرات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 10 أبريل 2025 04:32 مساءً - في ضوء ارتفاع مؤشرات الأداء المتنامي لمعدلات تشغيل الرحلات الجوية بقطاع الطيران المدني والتي حققتها المطارات المصرية بمناطق الجذب السياحي المصري خلال الفترة الماضية والتي أسفرت عن نتائج ملموسة وغير مسبوقة في تاريخها،، حيث شهدت الرحلات الجوية وحركة الركاب ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر مارس 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما أظهرته نتائج البيانات الإحصائية الرسمية لجداول التشغيل الفعلية بالمطارات المصرية؛ مما يعكس الإنتعاش الكبير فى حركة السياحة والسفر الى المقاصد السياحية المصرية.

حيث سجلت الحركة الجوية بمطارات الجذب السياحي المصري زيادة قدرها (67%) ليصل إجمالي عدد الرحلات الجوية(4,009) رحلة فى عام 2025 مقابل (2,276) رحلة في عام 2024؛ أما عدد الركاب، فقد شهد زيادة ملحوظة بنسبة (51.9%) حيث بلغ إجمالي عدد الركاب (500,932) راكبًا، مقارنة بـ (323.190) راكبًا في 2024،، مما يؤكد على نجاح الخطط التنموية التي تبذلها الدولة المصرية في مواصلة جهودها لجذب المزيد من السياح والزائرين من مختلف أنحاء العالم.

هذا وقد حقق مطار الغردقة الدولى أعلى نسبة تشغيل في الحركة الجوية، بنسبة زيادة وصلت إلى (122%) مقارنة بنفس الفترة من العام السابق؛ وفي المقابل، سجل مطار شرم الشيخ الدولي زيادة قدرها (120%)

كما سجل مطار الأقصر الدولي نموًا بنسبة (24%) في عدد الرحلات، ونسبة (21%) في عدد الركاب. كما ارتفعت الحركة الجوية بمطار أسوان الدولي بنسبة (31%)، وبنسبة (30.6%) في عدد الركاب،

وعن مطار سوهاج، فقد سجلت الحركة الجوية نموًا بنسبة (16.2 %) بينما ارتفعت حركة الركاب بنسبة (33%)، وشهد مطار سفنكس الدولي ارتفاعًا ملحوظاً في الحركة الجوية بنسبة (17.2%) وزيادة في عدد الركاب بنسبة (30%) كما سجل مطار برج العرب الدولي زيادة بنسبة(7.7%) في الحركة الجوية، و(14%) في عدد الركاب، ومطار أبو سمبل فقد ارتفعت الحركة الجوية بنسبة (5.3%)، حيث سجل زيادة طفيفة في عدد الركاب بنسبة (6%).

وفى هذا السياق، صرح الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني بأن مطارات الجذب السياحي مثل: شرم الشيخ، الغردقة، الأقصر، أسوان، وسفنكس، تمثل البوابة الأولى لمصر على العالم، حيث تُولى الدولة اهتمامًا بالغًا بتطوير المطارات المصرية وفقًا لأحدث المعايير العالمية، ونعمل حاليًا على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص للإستفادة من الخبرات العالمية واستقطاب أحدث النظم التكنولوجية في هذا المجال وهدفنا الأساسي هو تحسين تجربة المسافرين وزيادة القدرة الإستيعابية للمطارات مع ضمان الاستدامة التشغيلية.

وأضاف وزير الطيران المدنى أننا نعمل على ربط المدن السياحية الرئيسية ببعضها البعض، لتوفير تجربة سفر متكاملة تتيح للسائح التنقل بين أهم وجهات الجذب السياحي في مصر بكل سهولة ويسر وتوفير خيارات سفر متعددة للزائرين، وهو ما يأتي تماشياً مع رؤية مصر 2030، التي تضع تطوير المطارات المصرية والبنية التحتية على رأس أولوياتها.

كما صرح وزير الطيران المدني " أننا نحرص على خلق بيئة استثمارية تنافسية تجعل من مصر مركزًا إقليميًا رائدًا في مجال الطيران المدني؛ مؤكدا على أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس توجيهات القيادة السياسية لتطوير قطاع الطيران، وتعزيز المكانة العالمية للمطارات المصرية، التي أصبحت عنصرًا محوريًا في جذب السياح من مختلف أنحاء العالم. كما تؤكد على أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق أهدافها في بناء قطاع طيران عالمي قادر على تعزيز التنافسية ودعم الاقتصاد الوطني.

ومن جانبه، أشار المهندس أيمن فوزي عرب، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، إلى أن النتائج المحققة تعكس التقدم الملحوظ في تطوير وتحديث المطارات المصرية بما يتواكب مع أحدث المعايير الدولية، مؤكدًا على أننا نعمل بشكل كبير على تسهيل حركة الركاب خلال مرحلتي سفرهم ووصولهم لتحقيق أقصى درجات الكفاءة التشغيلية لتضاهي أفضل المطارات العالمية.

كما أضاف " عرب ": إننا ملتزمون بتطوير المطارات المصرية لضمان استيعاب النمو المتزايد في الحركة الجوية ونعمل على تدريب الكوادر البشرية المتخصصة بهدف تحقيق نقلة نوعية في قطاع المطارات المصرية.

وفي السياق ذاته، صرح الطيار وائل النشار، رئيس الشركة المصرية للمطارات، بأن الزيادة الملحوظة في حركة الركاب والطائرات تعكس الجهود المتواصلة للعاملين بقطاع المطارات المصرية، والتزامهم بتحسين مستوى الخدمات المقدمة بها؛ مؤكدًا على على أن تطوير البنية التحتية وزيادة طاقاتها الإستيعابية سيساهم بشكل مباشر في تلبية الطلب المتزايد على حركة السفر والطيران بما يعزز من مكانة المطارات المصرية كمراكز محورية هامة تعزز من شبكة الربط في مجال النقل الجوي العالمي.

كما أضاف النشار أن الشركة تسعى جاهدة بمواصلة خطط التطوير لكافة مرافق العمل وتحديث الخدمات اللوجستية والإستفادة من تطبيق أحدث الأنظمة التكنولوجية لضمان تجربة سفر مريحة وآمنة، بما يتماشى مع أعلى المعايير العالمية المُطبقة في هذا المجال، وبما يؤكد حرصنا على تنفيذ خطط الدولة الرامية إلى جعل مصر مركز عالمي في حركة السياحة والسفر .