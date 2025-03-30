الرئيس السيسى يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الفلسطينى للتهنئة بعيد الفطر المبارك

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 30 مارس 2025 01:28 مساءً - تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إتصالاً هاتفياً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الرئيس الفلسطيني قدم التهنئة للسيد الرئيس بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنياً أن تعود هذه المناسبة على مصر وفلسطين والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. من جانبه، أعرب السيد الرئيس عن تقديره لهذه التهنئة، داعياً الله أن يمنح الشعب الفلسطيني الشقيق الأمن والإستقرار في دولته المنشودة.