وزير الرى يتابع الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة بنسبة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 30 مارس 2025 10:28 صباحاً - الدكتور سويلم :نهو تنفيذ المنشأ الخرسانى والكوبرى وبوابات ومنظومة تشغيل قناطر بحر يوسف وجارى تنفيذ الطريق أعلى القنطرة

- تنفيذ الأساسات والحوائط الخرسانية بقنطرة حجز الإبراهيمية ، والتجهيز لصب الكوبرى والبلاطة العلوية

- نهو صب خرسانة قنطرتى الديروطية والبدرمان ، وتركيب البوابات ومنظومة التشغيل

- نهو أساسات والجسم الخرسانى لقناطر أبوجبل والساحلية وايراد الدلجاوى ، وتركيب البوابات ومنظومة التشغيل

- جارى تنفيذ مبنى غرفة التحكم الرئيسية والتشغيل والصيانة

تلقى السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريراً من السيد المهندس/ ياسر الشبراخيتى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بخصوص الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة .

وصرح الدكتور سويلم أن نسبة تنفيذ المشروع حتى تاريخه تتجاوز ٧٥% ، مشيراً إلى أنه فيما يخص قناطر بحر يوسف والتى تخدم زمام ٨٥٠ ألف فدان فى محافظات المنيا وبنى سويف والفيوم والجيزة .. فقد تم الإنتهاء من تنفيذ المنشأ الخرسانى والكوبرى ومجموعة بوابات التحكم ومنظومة التشغيل الهيدروليكية للقنطرة ، وجارى تنفيذ الطريق أعلى السد الدائم لبحر يوسف .

وفيما يخص قناطر حجز الإبراهيمية .. فقد تم تنفيذ قناة التحويلة والسد المؤقت بالستائر المعدنية ، وتركيب وتشغيل منظومة التجفيف ، والإنتهاء من تنفيذ خوازيق الأساسات من الخرسانة المسلحة وجارى تنفيذ جسم القنطرة من الخرسانة المسلحة حيث تم الانتهاء من الحوائط الخرسانية (البغال والحوائط الجانبية) ، والتجهيز لصب الكوبرى والبلاطة العلوية لمنصة التشغيل .

وتم الإنتهاء من صب الخرسانة المسلحة لكل من قنطرة الديروطية وقنطرة البدرمان ، وتركيب البوابات ومنظومة التشغيل .

وفيما يخص قناطر أبوجبل والساحلية وايراد الدلجاوى .. فقد تم تنفيذ الأساسات والستائر القاطعة للمياه أسفل المنشأ ، وأعمال الخرسانة المسلحة لجسم القناطر وحائط الحماية والتوجيه بالستائر المعدنية ، وتم تركيب البوابات ومنظومة التشغيل .

كما يجرى صب سقف مبنى غرفة التحكم الرئيسية والتشغيل ، كما يجرى نهو حوائط مبنى غرفة الصيانة وعلب التجفيف .

الجدير بالذكر أن هذا المشروع الهام يُعد ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التى تقوم بها الوزارة بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية ، ويهدف لتحسين عملية الرى في زمام ١.٦٠ مليون فدان فى خمس محافظات بالصعيد هى (أسيوط - المنيا - بني سويف - الفيوم - الجيزة) ، وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس بالإضافة لعمل كوبري علوي .