خلال 24 ساعة فقط .. 61 شهيدا و134 مصابا حصيلة العدوان الإسرائيلى على غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 24 مارس 2025 01:29 مساءً - أكد التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الاثنين، وصول 61 شهيدا فلسطينيا إلى المستشفيات بينهم أربعة شهداء انتشال وتسجيل إصابة 134 آخرين خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة الفلسطينية في بيان لها، أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم، مشيرة إلى أن حصيلة الشهداء والاصابات منذ 18 مارس الجاري بلغت (730 شهيدا، 1,367 إصابة).

أشارت الصحة إلى ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 50,082 شهيد و113,408 إصابة منذ السابع من أكتوبر لعام 2023م.