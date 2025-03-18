مدير مستشفيات غزة: أعداد شهداء وجرحى تجدد الغارات الإسرائيلية مرشح للزيادة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 18 مارس 2025 11:24 صباحاً - أدان مدير عام مستشفيات غزة الدكتور محمد زقوت، تجدد الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي أسفرت حتى الآن عن أكثر من 300 شهيد وعشرات المصابين، مشيرا إلى أن أعداد الشهداء والجرحى مرشح للزيادة، وأن الاحتلال استهدف مناطق ادعى أنها آمنة مثل مواصي خان يونس.

وقال زقوت- في تصريح لفضائية "القاهرة" الإخبارية- إن الاحتلال الإسرائيلي دمر 22 مستشفى حكوميا وخيريا ولم يتبق سوى 7 مستشفيات عاملة، وذلك خلال عدوانه الغاشم على غزة.

وأشار إلى نفاد كميات كبيرة من الأدوية والمستهلكات الطبية، مضيفا أنهم عاجزون عن استيعاب الأعداد المتزايدة من المصابين جراء ارتكب عدة مجازر في جميع مناطق غزة، لافتا إلى أن الاحتلال ألقى القنابل الحارقة والثقيلة على المواطنين.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد شن، فجر اليوم الثلاثاء، سلسلة غارات واسعة وأحزمة نارية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 300 فلسطيني وإصابة عشرات آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء، في حين لا يزال آخرون تحت أنقاض المنازل المستهدفة، بحسب مصادر طبية بالقطاع.