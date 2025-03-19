حلويات رمضانية شهية: وصفات لإسعاد عائلتك وضيوفك

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بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 19 مارس 2025 06:55 صباحاً - وصفات رمضانية لتجربة حلويات لذيذة

في شهر رمضان، تحظى الحلويات بشعبية كبيرة لكونها تعزز الأجواء الروحانية والاجتماعية، حيث تجتمع العائلات والأصدقاء للإفطار بعد يوم طويل من الصيام. من خلال هذه المقالة، سنقدم لكم بعض الوصفات الشهية التي ستجعل إفطاركم مميزًا.

1. القطايف المحشية بالجوز

من أشهى الحلويات الرمضانية التقليدية هي القطايف. لتحضيرها، تحتاجون إلى المكونات التالية:

كوبان من الدقيق

ملعقة كبيرة من السكر

ملعقة صغيرة من الخميرة

كوب ونصف من الماء الدافئ

حشوة الجوز المخلوط بالسكر والقرفة

ابدأوا بتحضير العجينة بخلط الدقيق مع السكر والخميرة، ثم أضيفوا الماء بالتدريج. اتركوا العجين ليختمر لمدة ساعة. بعد ذلك، اطهوا القطايف على مقلاة ساخنة قبل حشوها بالجوز وتحميرها أو قليها.

2. الكنافة بالنوتيلا

لإضفاء لمسة عصرية على مائدة رمضان، جربوا الكنافة بالنوتيلا. إليكم المكونات المطلوبة:

نصف كيلو من عجينة الكنافة

كوب من الزبدة المذابة

كوب من النوتيلا

شربات السكر (الشيرة)

لتجهيزها، قوموا بتفتيت عجينة الكنافة ومزجها بالزبدة، ثم افردوا نصف الكمية في صينية. أضيفوا طبقة من النوتيلا ثم غطوها بالنصف الثاني من العجينة. اخبزوها في الفرن حتى تكتسب اللون الذهبي، واسكبوا الشيرة عليها فور خروجها من الفرن.

3. باس بوسة بالقشطة

البسبوسة بالقشطة تعد من الحلويات المثالية لتقديمها بعد الإفطار. لتحضيرها، ستحتاجون إلى:

2 كوب من السميد الناعم

كوب من اللبن الزبادي

نصف كوب من السكر

نصف كوب من الزبدة

علبة من القشطة

الشيرة لتسقي البسبوسة

امزجوا السميد مع اللبن والسكر والزبدة جيدًا، ثم اخبزوها في صينية في الفرن حتى تتحمر الوجه. أضيفوا القشطة فوقها وأعيدوا خبزها لبضع دقائق، ثم اسكبو الشيرة عليها قبل التقديم.

استمتعوا بتحضير هذه الوصفات واستقبال الضيوف بالأجواء الرمضانية الجميلة والحلويات الشهية التي ستجعل من وقع إفطاركم ذكرى لا تنسى.