العالم اليوم - فيديو.. هجوم أوكراني يسبّب حريقاً في مستودع وقود روسي

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 19 مارس 2025 06:24 صباحاً - أعلنت موسكو، فجر الأربعاء، أنّ حريقا اندلع في مستودع للوقود في كراسوندار، إثر تعرّض هذه المنطقة الروسية الواقعة شرقي الحدود مع أوكرانيا لقصف بطائرات مسيّرة مفخّخة أطلقتها قوات كييف.

وقال مكتب تنسيق خدمات الطوارئ في روسيا إنّ "حريقا اندلع قرب قرية (كافكازسكايا) بعد سقوط حطام" من طائرات بدون طيار أسقطتها الدفاعات الجوية الروسية. وأشار إلى أنّ 105 عناصر من فرق الطوارئ والإنقاذ تدخلوا إثر الكارثة من دون أن يتمّ الإبلاغ في الحال عن إصابات.

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