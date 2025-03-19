كأس الرابطة المصرية: الزمالك يلاقي الجونة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 19 مارس 2025 06:55 صباحاً - يلتقي اليوم، الأربعاء، الساعة 22:30 بتوقيت مكة المكرمة، الزمالك والجونة في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في كأس الرابطة المصرية بكرة القدم.

وكان الزمالك قد استراح في الجولة الأولى من المسابقة، فيما استهل الجونة مشواره في هذه البطولة بالفوز على سموحة 1-0.

وفي المجموعة الثانية، يلعب اليوم الأربعاء بنفس التوقيت المصري البورسعيدي مع زد أف سي.

واستهل زد أف سي مشواره في البطولة بالخسارة أمام غزل المحلة 1-3، فيما هذه المباراة هي الأولى لفريق المصري البورسعيدي.