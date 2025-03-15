وزارة التعليم تحدد الأوراق المطلوبة للعمل بكنترولات الثانوية العامة 2025

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 15 مارس 2025 10:29 صباحاً - حددت لجان النظام والمراقبة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الأوراق المطلوبة للعمل بكنترولات الثانوية العامة لأول مرة، موضحة أنه يقدم العضو صورة بطاقة الرقم القومي وكذلك كود المعلم والإدارى وصورة شخصية ضوئية حديثة وصحيفة أحوال من واقع ملف الخدمة يمكن استكمالها في موعد غايته أسبوع، على أن يجتاز العضو المقابلة داخل لجنة النظام والمراقبة والتى يتم إخطاره بها أثناء التقدم.

الجدير بالذكر أن لجان النظام والمراقبة أتاحت خلال الأيام القليلة الماضية التقدم للعمل بكنترولات الثانوية العامة 2025 استعداداً لامتحانات الثانوية العامة التى تنطلق 15 يونيو المقبل

ويؤدى طلاب الثانوية العامة نظام جديد الامتحانات بداية من يوم الأحد 15 يونيو المقبل فى التربية الدينية والتربية الوطنية والثلاثاء 17 يونيو 2025 اللغة الأجنبية الثانية والأحد 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية والخميس 26 يونيو 2025 الفيزياء والتاريخ والأحد 29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى والخميس 3 يوليو 2025 الكيمياء والجغرافيا والأحد 6 يوليو 2025 الرياضيات البحتة، والخميس 10 يوليو 2025 امتحان الرياضيات التطبيقية والاحصاء والاحياء

واعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للنظامين (الجديد - القديم) للدور الأول 2025، وكذلك جدول امتحانات إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا "STEM"، ومدارس المكفوفين للنظامين (الجديد - القديم).

وبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة تبدأ الامتحانات يوم الأحد الموافق 15 يونيو 2025، وتستمر حتى يوم الخميس 10 يوليو 2025.

وحرصت الوزارة عند إعداد الجداول على توفير فترات زمنية كافية لكل شعبة على حدة، مما يتيح للطلاب الفرصة للمراجعة قبل موعد امتحان كل مادة.