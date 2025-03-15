السفير المصري ورئيس هيئة تنشيط السياحة يفتتحان الجناح المصري بمعرض لشبونة الدولي

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 مارس 2025 10:28 صباحاً - افتتح سفير مصر في لشبونة وائل النجار، ورئيس هيئة تنشيط السياحة المصرية عمرو القاضي، الجناح المصري بمعرض لشبونة الدولي للسياحة "BTL"، الذي يُقام في العاصمة البرتغالية لشبونة خلال الفترة من 12 - 16 مارس 2025.

وتشارك في المعرض شركتا السياحة المصرية Dunas Travel و Corsini Travel وسلسلة الفنادق العائمة Jaz Nile Crusises.

وتأتي المشاركة المصرية في المعرض بعد انقطاع دام نحو عشر سنوات، وذلك في إطار تعزيز التواجد السياحي المصري في المعارض ذات الطبيعة الخاصة، حيث يشهد هذا المعرض مشاركة عدد من الشركات الكبرى، ويُعد فرصة هامة لمخاطبة السوق البرتغالي والبرازيلي على وجه الخصوص، حيث تستقبل البرتغال نحو 1.5 مليون سائح برازيلي سنوياً.

وعقد رئيس هيئة تنشيط السياحة لقاءات ثنائية بحضور السفير وائل النجار، مع رئيس هيئة تنشيط السياحة البرتغالية وممثلي كبرى الشركات البرتغالية العاملة في قطاع السياحة والسفر، تم خلالها بحث سبل تعزيز التعاون وزيادة التدفقات السياحية إلى مصر، من خلال تنفيذ مشروعات ترويجية مشتركة وبرامج متكاملة لتنشيط السياحة، بما يشمل تطوير حملات تسويقية مبتكرة وتعزيز التعاون بين منظمي الرحلات في البلدين، لاسيما في ضوء تزايد أعداد السائحين بين البلدين، حيث بلغ عدد السائحين البرتغاليين الوافدين إلى مصر 30 ألف سائح خلال عام 2024.

كما نظمت هيئة تنشيط السياحة بالتعاون مع السفارة المصرية في البرتغال فعالية رمضانية على هامش المعرض، دُعي إليها وكالة الاستثمار والتجارة الخارجية، وأعضاء المجتمع الدبلوماسي، بالإضافة إلى كبار الشركات العاملة في مجال الضيافة والسياحة والسفر في البرتغال والبرازيل، وعدد كبير من وسائل الإعلام الكبري.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار الترويج لمصر كوجهة سياحية مميزة في السوقين البرتغالي والبرازيلي، وذلك ضمن سلسلة من الفعاليات التي تنظمها السفارة المصرية بالتعاون مع الجهات المعنية في مصر والبرتغال، في إطار برنامج عمل عام السياحة المصرية في البرتغال 2025، الذي تم إطلاقه بداية العام الحالي.