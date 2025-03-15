رئيس جامعة القاهرة يشارك أسرة نادي أعضاء هيئة التدريس مأدبة السحور بمقر...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 مارس 2025 09:31 صباحاً - د.محمد سامى عبدالصادق يشيد بدور مجلس إدارة النادى في الارتقاء بخدمات الأعضاء وتقديم أوجه الرعاية لهم، مؤكدا أن الجامعة حريصة على دعم النادي في تطوير مرافقه وتوسيع خدماته بما يتناسب مع تطلعات أعضائه.

شارك الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، أعضاء نادى هيئة التدريس مأدبة السحور والتي أُقيمت في نادي التجديف التابع للجامعة المطل على نهر النيل، وسط أجواء رمضانية مميزة، بحضور الدكتور أسامة المليجي، رئيس مجلس إدارة النادي، والدكتور أحمد سمير سكرتير عام النادي، والدكتور محمود السيد أمين الصندوق، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، وجمع من أعضاء هيئة التدريس وأسرهم.

وأعرب الدكتور محمد سامي عبد الصادق عن سعادته البالغة بالمشاركة في هذا اللقاء، الذي يعكس روح الترابط والتواصل بين أسرة الجامعة، مشيدًا بدور مجلس إدارة النادي في الارتقاء بخدمات الأعضاء وتقديم أوجه الرعاية لهم، ومؤكدا أن الجامعة حريصة على دعم النادي في تطوير مرافقه وتوسيع خدماته بما يتناسب مع تطلعات أعضائه.

وخلال اللقاء استعرض رئيس الجامعة مع مجلس إدارة النادي أهم الملفات الجامعية، والتحديات التي تواجه النادي والحلول الممكنة لضمان استمراره في تقديم خدماته لأعضائه بأفضل مستوى.

وفي الختام، وجه رئيس الجامعة الشكر لرئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي وللعاملين القائمين على شئونه، مؤكدًا دعم الجامعة لكافة المبادرات والأنشطة التي تعزز من الروابط الاجتماعية والإنسانية والأسرية التى تجمع بين منتسبي الجامعة.