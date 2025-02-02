نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إغلاق طريق "الإسكندرية - القاهرة" الصحراوي بسبب الشبورة الكثيفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت محافظة الإسكندرية اليوم الأحد عن إغلاق طريق الإسكندرية - القاهرة الصحراوي بداية من بوابة الرسوم، وذلك بسبب كثافة الشبورة المائية التي وصلت إلى حد الضباب، مما أدى إلى انعدام الرؤية الأفقية.

وأكدت الجهات المختصة أن إعادة فتح الطريق ستتم فور تحسن الأحوال الجوية ووضوح الرؤية.

تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية

كانت هيئة الأرصاد الجوية قد أصدرت تحذيرات مسبقة بشأن الشبورة المائية الكثيفة، التي غطت العديد من الطرق السريعة والصحراوية والزراعية، وخاصة القريبة من المسطحات المائية.

وبناءً على هذه التحذيرات، قررت السلطات المختصة في محافظة الإسكندرية إغلاق الطريق حفاظًا على سلامة المسافرين، مع مناشدتهم بالالتزام بالتعليمات الصادرة.

التعليمات والإرشادات للمسافرين

أكدت محافظة الإسكندرية أن الطريق سيظل مغلقًا حتى تتحسن الرؤية، ولم يتم تحديد وقت محدد لفتحه، نظرًا لاحتمال استمرار الشبورة الكثيفة حتى الساعة 8:30 صباحًا. كما شددت على السائقين ضرورة:

الالتزام بالتعليمات المرورية وعدم محاولة استخدام الطرق الجانبية .

وعدم محاولة استخدام . القيادة بحذر وتجنب السرعة الزائدة.

وتجنب السرعة الزائدة. الانتظار حتى يتم الإعلان عن إعادة فتح الطريق رسميًا.

متابعة مستمرة لحالة الطقس

تدعو الجهات المختصة جميع المسافرين إلى متابعة نشرات الطقس الرسمية والبقاء على اطلاع على أي تحديثات بشأن إعادة فتح الطريق، وذلك لتجنب المخاطر المحتملة أثناء السفر.