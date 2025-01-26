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رئيس الوزراء يشهد إطلاق صندوق تحيا مصر أكبر قافلة مساعدات إنسانية شاملة لغزة

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رئيس الوزراء يشهد إطلاق صندوق تحيا مصر أكبر قافلة مساعدات إنسانية شاملة لغزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 26 يناير 2025 01:35 مساءً - يشهد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، بعد قليل، إطلاق صندوق تحيا مصر أكبر قافلة مساعدات إنسانية شاملة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

 

وتنطلق القافلة تحت شعار "نتشارك من أجل الإنسانية" تتضمن شاحنات محملة بكل الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية وسيارات الإسعاف وكميات ضخمة من المواد الغذائية الجافة والأطعمة صالحة للأكل بدون طهي (المعلبات)، والمياه المعدنية، والعصائر، والملابس، والبطاطين، والسجاد، والأغطية، والمنظفات، والمطهرات، وألبان وغذاء الأطفال، وحفاضات من مختلف المقاسات، وحفاضات كبار السن وأدوات العناية الشخصية لإغاثة أهل قطاع غزة.

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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