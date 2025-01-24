إقبال ضخم على معرض القاهرة للكتاب فى أول أيامه

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 24 يناير 2025 11:33 صباحاً - إقبال جماهيري ضخم شهده معرض القاهرة الدُولي للكتاب في نسخته الـ 56 أول يوم لاستقبال الجمهور، إذ شهدت بوابات مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس طوابير كبيرة وعدد غفير من جمهور القراء.

ويستمر الإقبال على المعرض إذ توافد عدد كبير من الزوار منذ الساعات الأولى على افتتاح أبواب المعرض بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس، من الأسر والشباب وكبار السن، لاقتناء الكتب وحضور الفاعليات والأنشطة، داخل قاعات المعرض المختلفة، بحضور كبار الأدباء والشعراء والمفكرين والسياسيين.

متجمعين في القاهرة

.. أجنحة الدول العربية تستعد لاستقبال ضيوف معرض الكتاب

تشارك العديد من الدول فى فعاليات الدورة الـ 56 من معرض القاهرة الدولى للكتاب، والتى تستمر حتى 5 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات، بالتجمع الخامس.

ورصدت عدسة "اليوم السابع" أجنحة عرض الدول العربية المختلفة، بمعرض الكتاب ومنها "سلطنة عمان (ضيف شرف المعرض)، الجزائر، والإمارات العربية المتحدة وتشارك بعدة جهات من هيئة الشارقة للكتاب، ومركز أبو ظبي للغة العربية، والمملكة العربية السعودية وتشارك أيضا بعدة جهات منها هيئة الآداب والنشر.

وتتركز كل هذه الأجنحة فى داخل قاعة 3 والتى ضمت عددًا من الأجنحة العربية والأجنبية، والتى تضم عدد من الإصدارات غير مخصصة للبيع، حيث ليس بمقدور الجمهور اقتناؤها، إذ يأتى الهدف من هذه الأجنحة أن هذه الكتب وضعت للتعريف بثقافة الدولة التى ينتمى إليها الجناح، وبعض هذه الأجنحة فى حالة اهتمامك بالمعروض، ترشدك إلى الناشر أو جهة التوزيع إذا كانت مشاركة بالمعرض.

ويستقبل معرض القاهرة الدولي للكتاب زواره يوميًا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومي الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً، وجاءت خطوات التطوير تباعًا وضمن الخطط المستقبلية المرجوة من قبل الهيئة، لمواكبة استراتيجية الجمهورية الجديدة في مواكبة التحول الرقمي والدخول إلى عالم المستقبل، ورؤية مصر 2030، وإيمانًا بتوجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، ودعمًا للعدالة الثقافية.

وتحل سلطنة عمان "ضيف شرف" الدورة السادسة والخمسين من المعرض، واختارت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض العالم الراحل أحمد مستجير شخصية المعرض، والكاتبة فاطمة المعدول شخصية معرض الطفل.