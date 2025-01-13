نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دورة تدريبية متقدمة في "استراتيجيات إدارة المنصات الرقمية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مركز التدريب والبحوث بنقابة الصحفيين عن تنظيم دورة تدريبية متقدمة في "إستراتيجيات إدارة المنصات الرقمية" لعدد محدود من المتدربين بأسبقية الحجز والسداد، وتجرى أعمال الدورة على مدار 16 ساعة تدريب موزعة على 8 جلسات تدريب، بواقع جلستين في اليوم، أربعة أيام تدريبية على أسبوعين بواقع يومين في الأسبوع.

يقوم بالتدريب محمد البرمي صحفي، ومدرب وعضو نقابة الصحفيين المصرية.

ورسوم الدورة 300 جنيه لعضو النقابة، و600 جنيه لغير العضو، ويمكن التسجيل في الدورة عبر الرابط التالي: https://forms.gle/a5fFun3YAiyjfLac6

وللاستعلام تليفونيًا: 01099221510