«إخوان كاذبون».. أول رد من الداخلية على ادعاءات قتل رجال الشرطة لمواطنين بالصعيد

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 7 يناير 2025 04:31 مساءً - نفى مصدر أمنى صحة ما ورد بمقطع فيديو تم تداوله عبر المنصات الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الإجتماعى، والمتضمن إدعاء أحد الأشخاص بقيام رجال الشرطة بقتل المواطنين بمحافظات الصعيد.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وهو عنصر إجرامى سبق إتهامه فى 37 قضية ما بين "سرقة، سُكر فى الطريق العام، تحرش، ضرب، تبديد"، وتبين قيامه بنشر تلك الإدعاءات "على خلاف الحقيقة" لغل يد الأجهزة الأمنية عن إتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذوى الأنشطة الجنائية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله لإدعائه الكاذب.

وأكد المصدر أن تداول الجماعة الإرهابية لمثل تلك المقاطع يأتى فى إطار مخططاتها الآثمة لتزييف الحقائق ونشر الأكاذيب لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها.