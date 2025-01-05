نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفئات المستثناة من دفع فاتورة التليفون الأرضي لعام 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسعار باقات الإنترنت المنزلي الجديدة من WE لعام 2025

الفئات المستثناة من دفع فاتورة التليفون الأرضي لعام 2025.. أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن زيادة في أسعار باقات الإنترنت المنزلي، والتي دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من يناير 2025.. الفئات المستثناة من دفع فاتورة التليفون الأرضي لعام 2025 في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، انتشرت معلومات حول إعفاء بعض الفئات من دفع فاتورة التليفون الأرضي لعام 2025. تشمل هذه الفئات:

كبار السن: الأشخاص الذين تجاوزوا سن 60 عامًا والمسجلين كمالكي الخط الأرضي.

ذوو الاحتياجات الخاصة: الأفراد الذين يعانون من إعاقات جسدية أو ذهنية والمسجلين كمالكي الخط الأرضي.

أصحاب الدخل المحدود: بعض الفئات من ذوي الدخل المحدود.

بعض المتقاعدين: قد يحصل بعض المتقاعدين على إعفاء، وفقًا للضوابط والقوانين المعمول بها.

مع ذلك، نفت الشركة المصرية للاتصالات صحة هذه المعلومات، مؤكدة أنه لا توجد أي إعفاءات للفئات المذكورة من دفع فاتورة التليفون الأرضي.

أسعار باقات الإنترنت المنزلي الجديدة من WE لعام 2025

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن زيادة في أسعار باقات الإنترنت المنزلي، والتي دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من يناير 2025. تشمل الأسعار الجديدة:

باقة 140 جيجابايت: 239.4 جنيه، بزيادة قدرها 79 جنيهًا.

باقة 200 جيجابايت: 330.6 جنيه، بزيادة قدرها 105 جنيهات.

باقة 250 جيجابايت: 410.4 جنيه، بزيادة قدرها 130 جنيهًا.

باقة 400 جيجابايت: 649.8 جنيه، بزيادة قدرها 209 جنيهات.

باقة 600 جيجابايت: 850 جنيهًا، بزيادة قدرها 200 جنيه.

باقة 1 تيرابايت: 1550.4 جنيه، بزيادة قدرها 500 جنيه.

طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي

لتسهيل عملية دفع الفواتير، توفر الشركة المصرية للاتصالات عدة وسائل، منها:

السنترالات والفروع: يمكن الدفع مباشرة في الفروع المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

المحافظ الإلكترونية: مثل فودافون كاش وأورانج كاش.

الخدمات البنكية: أو باستخدام تطبيق "إنستا باي".

نصائح لتجنب غرامات التأخير

الالتزام بمواعيد السداد: تجنب التأخير لتفادي الغرامات.

استخدام وسائل الدفع الإلكترونية: لتسهيل وتسريع عملية الدفع.

متابعة الفواتير بانتظام: للتأكد من عدم وجود مستحقات متأخرة.

للمزيد من المعلومات والتحديثات، يُنصح بمتابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عن الشركة المصرية للاتصالات.