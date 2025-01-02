نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرارات جديدة لرئيس مجلس الوزراء في الجريدة الرسمية الخميس 2 يناير 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، الخميس 2 يناير 2025، ثلاثة قرارات هامة لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي.

وتتعلق هذه القرارات بتخصيص أراضٍ لإقامة مشاريع خدمية في عدة محافظات مصرية.

القرارات الصادرة

قرار رقم 4255 لسنة 2024

نص القرار على تخصيص قطعة أرض بمساحة 153 متر مربع من أملاك الدولة الخاصة ضمن ترعة شطورة الملغاة في زمام بندر طما بمحافظة سوهاج، لصالح مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، لإقامة مبنى إدارة تموين ومركز خدمة مواطنين.

قرار رقم 4256 لسنة 2024



تضمن القرار تخصيص قطعة أرض بمساحة 1828 متر مربع من أملاك الدولة الخاصة ضمن ترعة الحرافشة الملغاة في نجع حمد، ناحية قرية بنجا التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، لإقامة مدرسة ابتدائي.

قرار رقم 4257 لسنة 2024

نص القرار على إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1240 لسنة 2017، الذي كان يقضي بتخصيص قطعة أرض بمساحة 197.60 متر مربع خلف الساحة الشعبية في مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية بالمجان لصالح الهيئة العامة لقصور الثقافة، وذلك لإقامة بيت ثقافة عليها.