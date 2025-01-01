نائب وزير الصحة يتفقد عددًا من مستشفيات محافظة الشرقية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 يناير 2025 04:30 مساءً - نائب وزير الصحة يوصي برفع كفاءة مستشفي القنايات المركزى ويوجه وتوفير جهاز سونار

نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى الزقازيق العام ويطمئن على الحالة الصحية للمرضى

نائب وزير الصحة يعقد اجتماع مع وكيل الوزارة ومديري المستشفيات بمحافظة الشرقية .. موجهًا بإتخاذ خطوات تنفيذية لحل جميع التحديات

تفقد الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عددًا من المستشفيات بمحافظة الشرقية، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، لنواب الوزير بتكثيف العمل الميداني والمتابعة المستمرة للمنظومة الصحية، للوقوف على أي تحديات، ورصد اى قصور وعلاجها على الفور.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إن نائب الوزير استهل جولته بتفقد، مستشفى القنايات المركزي بمحافظة الشرقية، حيث تفقد أقسام المستشفي المختلفة ومنها قسم الاستقبال، وراجع مخزون الدواء بصيدلية الطوارئ، وقسم الباطنة بالعناية المركزة، واطمئن على حالة المرضى، وسير العمل، وراجع واطمئن على توافر الأمصال واللقاحات، وحرص على الاستماع لرأي المرضى، ومدى رضاهم عن الخدمة المقدمة.

وتابع «عبدالغفار» أن الدكتور محمد الطيب، راجع عقود الصيانة، وتفقد المعامل، واطمأن على مخزون بنك الدم، واطلع على دفاتر التسعير وتسجيل الحالات، وانتقد عدم تواجد الطاقم الطبي بغرفة المشورة، ووجه بسرعة وجود نبطشي بالغرفة، واستكمل مروره بتفقد الصيدلية، ووجه بإعادة ترتيبها وتنظيمها بما يتناسب مع المعايير، واطمأن على فاعلية تشغيل أنظمة الحريق والإطفاء.

وأضاف «عبدالغفار» أن نائب الوزير تفقد العيادات الخارجية، منها عيادة الباطنة، الرمد والنساء والتوليد، وانتقد عدم وجود جهاز سونار، بما يعيق الكشف على الحالات، ووجه بسرعة توفير الجهاز، وتفقد غرفة الروماتيزم والعلاج الطبيعي.

وأشار «عبدالغفار» أن نائب الوزير وجه برفع كفاءة المستشفى، بالتنسيق مع مساعد الوزير للمشروعات القومية الدكتور أنور أسماعيل، كما حرص على الاستماع لشكوى أحد المرضى، تريد تجديد قرار صرف العلاج على نفقة الدولة، ووجه بسرعة إصدار القرار حتى يتسنى للمريض صرف العلاج.

ولفت المتحدث الرسمي أن نائب الوزير، اطلع على الخدمات المستحدثة بالمستشفى، التي تتضمن إضافة جهاز ماموجرام، وعياده المشوره، ووحده إذابه الجلطات والسكته الدماغية، ووحدة آلام الصدر، والانتهاء من قوائم الانتظار بالقسطره، وبعض عمليات جراحة القلب المفتوح، وجراحات المفاصل والمنظاير بالعظام، ووجه بتحديد عدد أيام العمل بعيادة النفسية والعصبية ثلاث أيام بالأسبوع بعد زيادة التردد عليها.

واستكمل نائب الوزير جولته بتفقد مستشفى الزقازيق العام، وقام بتفقد الرعاية المركزة، واستمع لتقرير تفصيلي عن حالة المرضى، ومدى رضاء المنتفعين، وتفقد عناية الأطفال، واطمأن على حالتهم وانتظام سير نظام العمل، واستمع إلى آراء ومقترحات الأطقم الطبية.

وأوضح «عبدالغفار» أن نائب الوزير تفقد قسم القلب والأوعية الدموية، ووحدة جراحات القلب المفتوح، ووحدة وغرفة عمليات قسطرة القلب، واطلع على تقارير المرضى، مستمعًا لشرح تفصلي عن حالتهم، للاطمئنان على حالتهم الصحية، موجهًا بتوفير افضل سبل الرعاية.

وتابع «عبدالغفار» أن الدكتور محمد الطيب تفقد العيادات الخارجية، وتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات، وراجع عقود الصيانة، وأشاد بأنتظام العمل، وحرص على الاستماع لآراء المرضى ومقتراحتهم وشكواهم، واتخذ الإجرائات الفورية لحلها.

واختتم نائب الوزير جولته بعقد اجتماع مع وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية الدكتور هاني جميعة، ومديري المستشفيات، أكد خلاله، على أهمية المراجعة الدورية لعقود الصيانة والنظافة والأمن، والصيانة الدورية للأجهزة، ومدى توافر الأدوية والمستلزمات، فضلًا عن مراجعة توزيع الأطقم الطبية، لافتًا إلى أهمية متابعة المؤشرات، وتقارير الجودة، ومكافحة العدوى، ولاسيما الترددات،

وأضاف «عبدالغفار» أن نائب الوزير استمع إلى آراء ومقترحات وتحديات الأطقم الطبية، موجهًا بإتخاذ خطوات تنفيذية لحل جميع التحديات، وأعرب نائب الوزير عن مدى تقديره، لحرص الأطقم الطبية على انتظام سير العمل على أكمل وجه، وتفانيهم وجهودهم المخلصة، في رعاية المرضى وضمان صحتهم وسلامتهم.