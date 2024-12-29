رئيس مجلس النواب يستقبل الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 ديسمبر 2024 07:30 مساءً - استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان والذي عرض على سيادته جميع المقترحات والملاحظات التي استقبلتها وزارة الصحة والسكان من كافة مقدمي الخدمات الصحية وكذلك من متلقي الخدمة الصحية على مشروع قانون المسؤلية الطبية في ضوء استعدادات لجنة الصحة بمجلس النواب لمناقشته واكد الدكتور خالد عبدالغفار للسيد المستشار الجليل رئيس المجلس أن الحكومة منفتحة على اي تعديل من شأنه ان يحقق بيئة عمل اكثر جذبا للفريق الصحي ويحافظ على ضمان و سلامة المريض طالما ان هذه التعديلات لا يشوبها اي عوار قانوني او دستوري

مؤكدا ان ضمان الحماية للفريق الصحي اثناء قيامهم بعملهم هوه اكبر ضامن لحصول المريض على أقصى درجات الرعاية الصحية عالية الجودة