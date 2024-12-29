انت الأن تتابع خبر بتخفيضات تصل لـ 30%.. وزير التموين يعلن توفير سلع شهر رمضان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية إطنلاق جناح خاص تحت شعار “أهلاً رمضان” ضمن سوق اليوم الواحد، المقرر تنظيمه في عدد من المناطق بمحافظة القاهرة خلال الفترة المقبلة، حيث يهدف هذا الجناح إلى توفير السلع الأساسية والرمضانية بأسعار مخفضة، جاء ذلك إطار جهود الوزارة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين قبيل شهر رمضان تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

جاء جناح “أهلاً رمضان” كإضافة هامة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية داخل سوق اليوم الواحد، حيث ستوفر الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة مجموعة متنوعة من السلع الرمضانية بأسعار مخفضة عن مثلها في الاسواق حيث تصل التخفيضات إلى 30% مثل التمور، المكسرات، العصائر، والحلويات الشرقية، بالإضافة إلى السلع الأساسية كالأرز، السكر، والزيوت ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة، وجميع ما تحتاجه الاسرة من سلع غذائية.