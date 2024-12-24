تحت شعار ”ايد واحدة” جمعية الاورمان تواصل مسيرتها الانسانية في مختلف انحاء...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 01:30 مساءً - في اطار سعيها لخدمة المجتمع المصري وتحقيق التنمية المستدامة، تواصل جمعية الاورمان نشاطها الانساني والخيري في مختلف انحاء الجمهورية، وذلك تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، وفيما يلي ابرز ما قدمته الجمعية :

محافظة الفيوم:

نشاط صحي: نظمت الجمعية قافلة طبية شاملة في كل من قرية ابو كساه مركز ابشواي، وقرية منيا الحيط، وقرية الجعافرة، وقرية قلمشاه مركز اطسا، وقد استفاد من خدمات هذه القافلة ما يزيد عن 250 مريضا.

محافظة كفر الشيخ:

نشاط اجتماعي: اقامت الجمعية معرضا للملابس في كل من عزبة فريد على ابشان، والكراكات، وعزبة السحرتي، وعزبة العالمية، وعزبة رضوان، وعزبة خرستو، وعزبة حسن زايد، وعزبة فهمي، وعزبة مظهر، والعزبة الحمراء، وقد استفاد من هذا المعرض ما يقرب من 500 مستفيد.

محافظة الغربية:

نشاط صحي: نظمت الجمعية قافلة طبية شاملة في كل من خرسيت وكفر سبطاس مركز طنطا، وكفور بلشاي مركز كفر الزيات، وكوم عبود مركز بسيون، وقد استفاد من خدمات هذه القافلة ما يزيد عن 280 مريضا.

محافظة الشرقية:

نشاط اجتماعي: اقامت الجمعية معرضا للملابس في كل من اولاد موسى، وعزبة ام زامل، وعزبة زكريا، وعزبة يوسف حنا، وعزبة الاعصر مركز ابو كبير، وقد استفاد من هذا المعرض ما يقرب من 650 مستفيد.

يذكر ان جمعية الاورمان تعد احدى ابرز الجمعيات الاهلية العاملة في مجال التنمية الاجتماعية والانسانية في مصر، وتساهم بشكل فاعل في دعم جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة ورعاية الفئات الاكثر احتياجا.

هذا، وويؤكد التحالف الوطني على استمراره في تقديم خدماته المتنوعة للمواطنين في جميع انحاء الجمهورية، سعيا لتحقيق اهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطن المصري.