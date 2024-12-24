الصحة: اعتماد مستشفى العلمين النموذجي وتجديد اعتماد الشيخ زايد التخصصي من GAHAR

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 12:32 مساءً - أعلنت وزارة الصحة والسكان، حصول مستشفى العلمين النموذجي التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، على الاعتماد المبدئي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية "GAHAR"، وذلك في إطار استعداد مختلف المحافظات لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تباعاً.

ولفت الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى تجديد اعتماد مستشفى الشيخ زايد التخصصي التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وحصول وحدة طب أسرة أبيس الرابعة بمحافظة البحيرة على الاعتماد المبدئي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية "GAHAR"، وذلك لمدة عام.

وأشار "عبدالغفار" إلى الانتهاء من اعتماد مركز الجاما نايف بمستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج، وذلك لمدة ثلاث سنوات، لافتاً إلى أن شروط الحصول على الاعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية "GAHAR"، تتضمن تحسين سلامة المرضي في المنشآت الصحية بما يتطابق مع كل المتطلبات الوطنية للسلامة، فضلاً عن تحقق متطلبات الجودة الأساسية، بما يضمن كفاءة وفعالية الخدمة الصحية ورضا المنتفعين.