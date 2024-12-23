نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ننشر حركة تغييرات بمديري الادارات التعليمية بالقاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، حركة تنقلات خاصة بمديري الادارات التعليمية، وهم كالآتي:

-أيمن عزت الفخراني من مدير عام إدارة المطرية التعليمية تكليفًا إلى مدير إدارة المرج التعليمية (تكليفا)

-محمد مصطفي، من مدير إدارة النزهة التعليمية تكليفا إلى مدير عام إدارة البساتين التعليمية

-أحمد محمد مهني، من مدير إدارة حلوان التعليمية إلى مدير عام إدارة التبين التعليمية

-عبد العزيز فهمي، من مدير عام إدارة التبين التعليمية، إلى مدير عام إدارة حلوان التعليمية

- محمد حسين من وكيل إدارة الساحل ندبا وتسييرا للأعمال إلى مدير عام إدارة المطرية التعليمية تكليفًا.

-داليا مصطفي، من مدير إدارة بدر التعليمية تكليفًا إلى مدير عام إدارة النزهة التعليمية تكليفًا

- امانى خليفه من مدير إدارة المرج التعليمية تكليفا العودة لديوان المديرية

- نقل نبيل محمود من إدارة البساتين التعليمية إلى ديوان المديرية

-رضا إبراهيم حسين سليمان من وكيل إدارة حدائق القبة التعليمية.. يعود للوظيفة فى الكادر معلم.