نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الخارجية تطلق مبادرة جديدة للمصريين في الخارج بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أطلقت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، مبادرة جديدة بعنوان "بيتك في مصر" بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يأتي ذلك في إطار سعي وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج لتوفير فرص الحصول على وحدات سكنية متميزة للمصريين بالخارج تناسب احتياجاتهم وتعزيز روابطهم بالوطن.

وصرح السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بأن هذه المبادرة جاءت نتيجة جهود الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، واستجابة من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من أجل توفير فرص الحصول على وحدات سكنية تلائم احتياجات السكن بالنسبة للمصريين بالخارج ويتم سداد ثمنها بالعملات الأجنبية والتى تصب فى صالح المصريين بالخارج وفى الوقت ذاته تسهم في زيادة موارد الدولة من العملات الأجنبية.

وأضاف نائب وزير الخارجية، بأن دراسة هذه المبادرة قد بدأت خلال "مؤتمر المصريين بالخارج" الذي نظمته وزارة الخارجية في شهر أغسطس الماضي وشارك فيه السيد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووعد فيه المصريين بالخارج بالاستجابة لمقترح وزير الخارجية والهجرة بشأن طرح مبادرة جديدة تراعي المواصفات المناسبة لهم، وتتجنب ما تعرضت له بعض المبادرات والمشروعات السابقة من صعوبات.

واختتم نائب وزير الخارجية، تصريحه بأنه يتم بالتعاون بين وزارات الخارجية والإسكان والاتصالات إطلاق موقع الكتروني للحجز في هذه المبادرة ويتم من خلاله اختيار الوحدة، وسيكون التخصيص بأسبقية الحجز، حيث سيتم فتح باب الحجز لمدة شهر واحد عقب الانتهاء من هذه الإجراءات.

ويشترط للتقدم للمبادرة، عند إعلانها أن يكون المتقدم مصري الجنسية وأن يكون له حساب بنكي في بلد إقامته بالخارج مضى عليه ٦ أشهر على الأقل، كما يسمح لكل مصري بالخارج حجز وحدتين كحد أقصى.