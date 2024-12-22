بابا الفاتيكان عن قصف الاحتلال الإسرائيلى للأطفال : إنها وحشية وليست حربا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 22 ديسمبر 2024 11:36 صباحاً - أدان بابا الفاتيكان، البابا فرانسيس، وحشية الهجوم الإسرائيلى على قطاع غزة الذى أدى إلى استشهاد 7 أطفال من عائلة فلسطينية، وقال إنها "وحشية وليست حربا".

وقال البابا فرانسيس "لقد قصفوا الأطفال.. إنها ليست حرب، إنها وحشية، وأريد أن أقول ذلك لأنه شيء يحرك مشاعري".

كما انتقد بابا الفاتيكان السلطات الإسرائيلية لمنعها بطريرك اللاتينى في القدس، الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، من الوصول إلى غزة ، وقال البابا أمام الكرادلة وغيرهم من الرهبان الحاضرين: "بالأمس لم يسمحوا للبطريرك بدخول غزة، كما وعدوا"، في إشارة إلى الوضع في الشرق الأوسط.

وزاد البابا فرانسيس، الذي دعا مرارا وتكرارا للسلام في قطاع غزة، من لهجته في الأسابيع الأخيرة ضد الهجوم الإسرائيلي.

وكانت شكوى البابا هي الأخطر ضد سلوك إسرائيل في غزة، وفي نوفمبر، دعا البابا في كتاب له إلى إجراء تحقيق في مزاعم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة.

وأشارت مذكرة الفاتيكان إلى أنه "في إدانة أي شكل من أشكال الإرهاب، تم تسليط الضوء على أهمية التوصل إلى حل للدولتين، فقط من خلال الحوار والدبلوماسية".

وشدد أيضًا على ضرورة التأكد من أن القدس "محمية بموجب قانون خاص، يمكن أن تكون مكانًا للقاء والصداقة بين الديانات السماوية الثلاث".

وكان بابا الفاتيكان اجتمع فى وقت سابق من الشهر الجارى بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتحدثا عن الوضع فى غزة.

وقالت مذكرة فاتيكانية، إنه "في وقت تبادل الهدايا، أهدى البابا للرئيس عباس تمثالا برونزيا لزهرة متفتحة، نقشت عليها عبارة: السلام زهرة هشة، إلى جانب نسخ من الوثائق البابوية، وكتاباً عن اللقاءات البابوية".

وأضافت مذكرة الكرسي الرسولي، أن “رئيس السلطة الفلسطينية، كرّم البابا بدوره، بلوحة تصور زيارة البابا لحائط المبكى في بيت لحم خلال رحلته الرسولية عام 2014، لوحة تصورهما معاً، وأيقونة أهداها إليه بطريرك القدس للروم الأرثوذكس، كيريوس ثيوفيلوس، لشفيع قطاع غزة القديس فرفوريوس".

