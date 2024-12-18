2974 قطعة أرض سكنية للمصريين بالخارج في المرحلة العاشرة من مشروع "بيت الوطن"

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح 2974 قطعة أرض سكنية في 13 مدينة جديدة ضمن المرحلة العاشرة من مشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج.

يأتي هذا الطرح في إطار حرص الوزارة على تلبية احتياجات المصريين المقيمين بالخارج وتحقيق رغبتهم في تملك مسكن خاص في وطنهم الأم.

تفاصيل الأراضي المطروحة

الطرح الجديد يشمل 2974 قطعة أرض سكنية بمواقع متميزة في المدن التالية:

القاهرة الجديدة

6 أكتوبر

الشيخ زايد

العاشر من رمضان

السادات

15 مايو

دمياط الجديدة

العبور الجديدة

أكتوبر الجديدة

حدائق العاصمة

المنيا الجديدة

قنا الجديدة

أسوان الجديدة

وقد أوضح وزير الإسكان أن الموقع الإلكتروني للمشروع جارٍ تحديثه بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليشمل كافة تفاصيل الأراضي المتاحة للمغتربين.

أهداف مشروع "بيت الوطن"

أكد المهندس شريف الشربيني أن المشروع يهدف إلى ربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم من خلال تمكينهم من تملك وبناء منازل خاصة بهم.

ومنذ إطلاقه في عام 2012، حقق مشروع "بيت الوطن" نجاحًا كبيرًا، حيث شهد إقبالًا واسعًا من المصريين العاملين بالخارج، وتم طرح آلاف الأراضي والوحدات السكنية في أنماط متنوعة تناسب مختلف الفئات.