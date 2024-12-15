النرويج: مساهمة قدرها 1.9مليون دولار لدعم استجابة مفوضية الأمم المتحدة اللاجئين للاجئين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 ديسمبر 2024 03:32 مساءً - أعلنت السفارة النرويجية في القاهرة اليوم الأحد عن مساهمة قدرها 1.9 مليون دولار أمريكي لدعم استجابة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للاجئين السودانيين في مصر.

وأضافت السفارة - في بيان صحفي -أن هذا الدعم من شأنه ان يزيد من قدرة المفوضية على تقديم خدمات الحماية للاجئين القادمين من السودان، بما في ذلك أكثر من نصف مليون شخص سجلوا لدى المفوضية في مصر منذ بدء حالة الطوارئ في السودان في أبريل .2023 .

وقالت السفيرة النرويجية لدى مصر هيلدي كليمستاد بهذه المناسبة إنه مع استمرار الصراع في السودان، تلعب المفوضية دورا حيويًا في مساعدة التدفق المستمر للاجئين السودانيين الذين يصلون إلى هنا في مصر.

واعربت عن سعادتها لكون النرويج يمكنها المساهمة في هذا العمل الهام.

ومن جانبها.. قالا الدكتورة حنان حمدان، ممثلة المفوضية لدى جمهورية مصر العربية ولدى جامعة الدول العربية ان المساهمة السخية من النرويج ستعزز من قدرتنا على دعم اللاجئين السودانيين الذين عانوا من صعوبات كبيرة.

وأضافت أن هذا التمويل ضروري لتقديم خدمات الحماية الحيوية، وتعزيز قدرة مجتمعات اللاجئين والمجتمعات المضيفة على الاستجابة للأزمات، وضمان رفاهية الأكثر ضعفًا. دعم النرويج لا يقدر بثمن في مساعدتنا على جلب الاستقرار والأمل لأولئك المتضررين، مع دعم المجتمعات المضيفة للحفاظ على كرم ضيافتها.

ووفقا للبيان، فإن معظم اللاجئين السودانيين المسجلين لدى المفوضية هم من النساء والأطفال الذين لا يملكون وسائل كافية لإعالة أنفسهم، لذا، سيساهم دعم الحكومة النرويجية في تعزيز قدرة المفوضية على تقديم الخدمات الأساسية لهؤلاء اللاجئين، ومساعدة المجتمعات المضيفة، وحماية اللاجئين من عمالة الأطفال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وأشكال الاستغلال الأخرى.

وتتوقع المفوضية استمرار تدفق السودانيين الباحثين عن اللجوء في مصر خلال عام 2025. وبدون الدعم المقدم من النرويج اليوم، لن تتمكن مصر من الحفاظ على تقليدها السخي والطويل الأمد في تقديم ملاذ آمن للأشخاص الفارين من الحرب والصراع.

وتعد النرويج واحدة من أهم الشركاء الاستراتيجيين للمفوضية ومانحا سخيًا على مستوى العالم. ففي عام 2023، مولت النرويج المفوضية بأكثر من 129 مليون دولار أمريكي، مما يجعلها سابع أكبر مانح على الصعيد الدولي. وقد تم تخصيص حوالي 63 مليون دولار من مساهمة النرويج لعام 2023 للمفوضية دون تحديد وجهة معينة، مما أتاح للمفوضية المرونة في تخصيص الدعم حيثما تكون الحاجة أكبر.

كما تدعم النرويج جائزة نانسن للاجئين التابعة للمفوضية وتساهم سنويًا بجائزة نقدية للفائز بالجائزة وكان الفائز بجائزة نانسن لهذا العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي اللاجئة السودانية ندى فضل لقيامها بتقديم المساعدات الأساسية لمئات العائلات اللاجئة في مصر.